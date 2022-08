Huriia : cette entreprise a inventé un kit mains libres innovant… pour parapluie !

Même si la pluie se fait rare ces dernières semaines, nous espérons que l’automne nous apportera un peu de fraîcheur et quelques pluies qui permettront de faire remonter le niveau des nappes phréatiques. Utopie peut-être, mais l’avenir nous le dira. Et quand il pleut, nous avons besoin d’une capuche, ou d’un parapluie… Ce dernier objet a d’ailleurs été commercialisé pour la première fois en 1705 par Jean Marius, un commerçant français… Et depuis cette date, il n’a pas vraiment évolué et il semble toujours aussi peu pratique de tenir un parapluie en même temps qu’un café chaud ou qu’un smartphone ! Tout cela pourrait changer grâce à la société Huriia, qui vient de sortir un porte-parapluie mains libres, et qui a l’air vraiment très pratique ! Présentation.

Quel est le concept d’Huriia ?

La société en ligne, fondée par la PDG Humeira S. Ahmed, vient de lancer son tout premier produit : une solution de parapluie qui les protège des éléments tout en gardant les mains libres. Le but étant d’offrir aux utilisateurs la possibilité de tenir autre chose dans les mains que le parapluie lui-même ! C’est vrai que tenir un parapluie en portant plusieurs sacs ou un enfant relève parfois de l’impossible. Tout comme prendre une photo d’ailleurs ! On se retrouve assez vite avec le manche du parapluie coincé dans le cou, ou enfilé dans une bretelle de sac à dos pour tenter de garder notre liberté de mouvement…

Comment leur est venue cette idée ?

Humeira S. Ahmed, la fondatrice de l’entreprise et du concept s’est elle-même trouvée confrontée à ce problème après avoir rencontré des difficultés pour photographier un magnifique jardin de Portland sous la pluie. Elle s’est alors dit qu’il fallait inventer un objet simple qui s’adapterait sur tous les parapluies (ou presque), et qui redonnerait la liberté de mouvement aux utilisateurs… Une sorte de kit mains libres pour parapluie en fait ! Avec un design élégant, minimaliste et fonctionnel, c’est une solution pratique et mains libres pour ceux qui n’en peuvent plus de se battre avec leur parapluie.

Comment ça marche ?

Le “mains libres parapluie” s’installe sur n’importe quel manche de parapluie de 8 à 10 millimètres de diamètre. Concrètement, il se présente comme une sangle réglable que l’on met autour de l’épaule. Cette sangle, qui semble en silicone, dispose de petites encoches dans lesquelles le manche du parapluie vient de fixer. Non seulement il vous protège de la pluie, mais semble être parfaitement fixé par le dispositif innovant. Le porte-parapluie conçu par Huriia, qui signifie “liberté” en arabe, a été breveté aux États-Unis et en Chine et est vendu au prix de 32.99$ avec un parapluie anti-UV.

L’entreprise travaille actuellement pour que ce produit soit disponible en Europe. L’entreprise explique : “Nous sommes enthousiastes à l’idée de donner au monde une nouvelle façon de porter les parapluies pour la première fois depuis 4 000 ans, date de leur invention. Il est temps de changer, vous ne trouvez pas ?”. D’ailleurs, d’autres entreprises ou inventeurs fous innovent en matière de parapluies: découvrez ou redécouvrez le parapluie le plus barré de l’histoire, le parapluie lanterne Mabu, le parapluie inversé, ou encore le parapluie asymétrique Senz !