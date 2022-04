SENZ réinvente le parapluie avec un produit asymétrique qui protège plus efficacement de la pluie et qui résiste au vent

Dans les objets que nous utilisons au quotidien, ou presque, il en existe un qui n’a pratiquement jamais évolué depuis son invention… Il est souvent noir, en nylon, avec un manche et des baleines. Cet objet c’est évidemment le parapluie ! Il est utile, mais il se retourne, s’envole, et son manche est parfois gênant pour se déplacer. Avec un parapluie classique, il est parfois difficile de protéger le dos, ou l’avant de notre corps… Mais la marque SENZ a peut-être trouvé la solution avec son parapluie innovant ! Au lieu de son manche central, qui n’est parfois pas très pratique, la marque a développé un parapluie excentré qui ne s’envole plus et vous protège mieux de la pluie et du vent. Présentation.

Mais au fait, d’où vient le parapluie ?

Le parapluie existe depuis le 1er siècle, utilisé par l’empereur chinois Wang Mang, fondateur de la dynastie Xin, mais à cette époque, l’objet ressemblait plus à un parasol qu’à celui que l’on connaît aujourd’hui. Le premier parapluie pliant qui se range dans un étui apparaît à Paris en 1705. L’inventeur est un commerçant nommé Jean Marius. Puis en 1759, le savant français Navarre imagine le premier parapluie canne, celui avec le long manche de bois qui deviendra pendant la Révolution française un accessoire de mode.

Le parapluie SENZ, c’est quoi exactement ?

La marque SENZ existe depuis 2008; à cette époque, les parapluies de la marque apparaissaient comme des objets design. Mais, en fait, leur forme aérodynamique protégeait déjà votre dos de la pluie grâce au manche qui n’est plus central, mais positionné sur l’un des côtés. Grâce à cette petite modification technique, le parapluie SENZ peut résister à des vents allant jusqu’à 100 km/h sans se retourner. La poignée est en caoutchouc mousse, ce qui la rend confortable, même lorsque le vent pousse le parapluie. En fait, le produit proposé par SENZ est ce que l’on appelle un parapluie inversé: il se ferme vers l’intérieur et ne se rabat plus sur le manche. Ce qui évite d’avoir les pieds trempés lorsque vous le refermez. Le parapluie peut également être utilisé pour se protéger du soleil, il a été conçu dans un tissu anti UV. Ce sont trois étudiants néerlandais qui sont à l’origine de la « revisite » du parapluie. Et le dernier secret du SENZ est d’être fabriqué en matériaux réutilisables et recyclés ! D’après les concepteurs, ce parapluie peut durer toute une vie ! Ils ont également décliné leur invention en plusieurs séries : Mini, Large, Kids, et XXL.

Combien ça coûte ?

Le parapluie SENZ, qui était au départ un concept pensé par des étudiants en design est devenu une réalité. Aujourd’hui, il est disponible partout dans le monde pour un prix allant de 54€ à 77€ en fonction du modèle choisi. C’est peut-être un peu cher pour un parapluie, mais si vous l’utilisez chaque jour de pluie et qu’il vous dure toute votre vie, ce n’est peut-être pas si cher que cela ! Parfois, il vaut mieux acheter un produit de qualité à 50€ que plusieurs à 10€. Le prix au final est le même, mais la planète vous remerciera un jour ! Plus d’infos : senz.com

