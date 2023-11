RainSaucer, l’invention d’un parapluie inversé en forme d’entonnoir pour faciliter la récupération d’eau de pluie

L’eau est précieuse, surtout lorsque celle-ci vient à manquer. En Europe, nous commençons à rencontrer le problème de l’accès à l’eau dans certaines régions et à certaines périodes de l’année. Dans de nombreux endroits du monde, l’eau potable ou l’eau, tout simplement, n’est pas accessible juste en tournant un robinet, et il faut parfois utiliser l’eau de pluie pour se laver, par exemple. De notre côté, nous avons tendance à récupérer l’eau de pluie grâce à un collecteur relié à une gouttière. Encore faut-il disposer de gouttière ! Mais comment récupérer un maximum d’eau de pluie, sans gouttière ? Thomas A. Spargo et Mitchell T. Wenger tentent de répondre à cette problématique avec leur invention : le RainSaucer, un parapluie inversé qui optimise au maximum la récupération d’eau de pluie. Découverte.

RainSaucer, qu’est-ce que c’est ?

Dans le brevet d’invention n° US20120017996A1 déposé aux États-Unis, nous apprenons qu’il s’agit d’un dispositif destiné à un système de collecte d’eau de pluie portable. Ce dernier se compose d’un récipient fermé de dimensions variables équipé d’ouvertures amovibles hermétiquement scellées. Les ouvertures en forme de parapluie permettent de récupérer plus d’eau de pluie. Il est aussi précisé que le dispositif peut également inclure un système intermédiaire, éventuellement connectable à un mécanisme de captage. Le parapluie inversé permet d’élargir la zone de récupération de l’eau et, par conséquent, de remplir plus rapidement le bac collecteur. Le RainSaucer peut aussi être connecté à d’autres récupérateurs, disposé en pente afin de les remplir à partir du RainSaucer installé sur le premier d’entre eux.

Une invention enfantine à mettre en place !

Le RainSaucer se distingue par sa simplicité et son autonomie. Son installation ne nécessite aucun raccordement à une toiture, ni à des gouttières, ni à des égouts. Ce qui le rend accessible même pour les maisons ne disposant pas d’infrastructures complexes de collecte d’eau de pluie. Composé d’une soucoupe en polypropylène de qualité alimentaire, d’un tube et d’un filtre à mailles fines, cet appareil est non seulement facile à monter, mais également résistant au vent, garantissant une efficacité optimale dans la capture de l’eau. De plus, le polypropylène, la matière avec laquelle il est conçu, permet d’éviter tout contact avec des surfaces potentiellement contaminantes telles que les toitures ou les gouttières. L’eau collectée reste donc plus propre. Rappelons tout de même qu’en France, l’eau de pluie n’est pas consommable !

Quels sont les avantages du RainSaucer ?

Si vous avez l’âme d’un bricoleur, rien ne vous empêche de construire votre parapluie inversé, en vous inspirant de cette « soucoupe de pluie ». En effet, en tendant une bâche maintenue par un poids, vous pouvez reproduire l’effet entonnoir afin de récupérer un maximum d’eau de pluie. De plus, cette astuce se révèle particulièrement commode lorsque votre récupérateur d’eau de pluie ne se trouve pas près d’une gouttière. Enfin, puisque l’eau ne ruisselle pas sur un toit, chargée en métaux parfois, en feuilles mortes ou autres bactéries, elle sera plus propre, puisque directement tombée du ciel.

Libre à vous ensuite de l'utiliser pour arroser votre jardin, nettoyer vos extérieurs ou encore fabriquer votre lessive avec de la cendre. Cette eau de pluie plus pure sera parfaite pour ce dernier usage.