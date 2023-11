Comment protéger efficacement votre récupérateur d’eau de pluie contre le gel ?

Les récupérateurs d’eau de pluie étaient les stars de l’été dernier. Devant le risque de pénurie d’eau et la prise de conscience que l’eau est une ressource précieuse, nous sommes nombreux à avoir investi dans un récupérateur d’eau de pluie. Le principal problème des récupérateurs d’eau de pluie étant qu’ils craignent le gel. Or, il est dommage de ne pas pouvoir profiter des pluies diluviennes d’automne pour le remplir. Le froid va arriver et la plupart des récupérateurs d’eau de pluie devront être vidés, puis rangés sous abri. Pour un petit récupérateur de 250 l, ce n’est pas réellement un problème, mais lorsque vous avez stocké 1 000 l d’eau, vous aimeriez pouvoir les conserver. Voici comment protéger vos cuves d’eau du gel, en isolant la cuve en elle-même et les tuyaux. Découverte.

Comment protéger un récupérateur d’eau du gel ?

La plupart du temps, un réservoir d’eau de pluie est installé en surface, donc hors sol, mais en fonction de votre emplacement géographique, il existe un risque que l’eau stockée gèle lorsque les températures chutent. Attention, non seulement votre eau stockée sera indisponible pour quelques semaines ou mois, mais vous risquez aussi la cassure de votre récupérateur d’eau de pluie. Et cela vaut également pour les bidons en plastique destinés à un usage alimentaire. Pour les protéger du froid, il y a d’abord le système D, en entourant le récupérateur avec de la paille, du carton, du papier bulle ou encore des isolants pour chauffe-eau. Si vous disposez d’une cuve de 1 000 l, il existe par ailleurs des bâches spéciales qui recouvrent cette dernière en la laissant, malgré tout accessible.

Bache pour Cuve 1000L IBC, Bache de Reservoir d'eau, Anti-UV Anti-Poussière Recuperateur d Eau de Pluie Bouchon, Bâche de Protection Container Cuve IBC Réservoir, 116 x 100 x 120 cm, Noir 【Housse de réservoir de 1000 litres】La housse de réservoir est fabriquée en tissu Oxford 210D de haute qualité, ce qui permet de protéger les conteneurs extérieurs de taille moyenne des... PromoMeilleure Vente n° 1

Protégez aussi vos tuyaux, c’est primordial !

Pour protéger vos tuyaux contre le gel, il existe sur le marché des câbles chauffants, spécialement destinés aux conduites extérieures. L’installation est très simple puisqu’il suffit de les enrouler autour des tuyauteries existantes puis de les brancher. Ces câbles chauffants sont spécialement conçus pour prévenir la formation de gel dans les canalisations d’eau, qu’il s’agisse de conduites en plastique ou en métal. Ils sont adaptés pour une variété de tuyaux, incluant les conduites d’approvisionnement, d’évacuation, d’égouts, et même pour la protection contre le gel des palmiers.

Ces câbles chauffants sont équipés de la technologie autorégulée de haute qualité pour le chauffage, offrant un niveau industriel de performance. De plus, ils disposent d’un indice d’étanchéité IPX7. Grâce à leur puissance de chauffage de 25 W par mètre, ces câbles chauffants réchauffent rapidement les tuyaux.

Ils garantissent le maintien d’un écoulement d’eau continu, même par des températures extrêmement froides descendant jusqu’à -40 °C. Un thermostat intégré est inclus, ce qui permet un réglage automatique de la température. Le thermostat s’active lorsque la température de surface du tuyau descend en dessous de 3 °C, et il s’arrête automatiquement lorsque la température dépasse 1 °C.

Câble Chauffant Antigel, Ci-Fotto Câble Chauffant Autorégulant (8M, 25W/M) avec Thermostat Intégré pour Protéger Conduites d'eau, Tuyaux de Maison en Métal/Plastique, Gouttières,Abreuvoirs de Pâturage Protection Antigel pour les Conduites d'eau : Ces câbles chauffants sont conçus pour empêcher le gel des conduites d'eau et conviennent aux conduites en plastique et en métal, y compris les... Meilleure Vente n° 1

Quelques astuces supplémentaires…

Pour éviter le gel de votre récupérateur d’eau, vous pouvez aussi opter pour l’une des solutions suivantes. Tout d’abord, surélevez le réservoir du sol en le plaçant sur une surface solide telle que des parpaings, des palettes, des briques ou des dalles en béton. Dans un second temps, vous pouvez verser du sel dans la cuve, ce qui empêchera l’eau de geler jusqu’à des températures aussi basses que -7 °C. Enfin, une troisième option consiste à stocker votre récupérateur d’eau dans un endroit abrité, comme un garage, une serre ou une buanderie, afin de prévenir tout risque de gel de l’eau à l’intérieur du réservoir. Que pensez-vous de ces astuces ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez