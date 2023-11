Depuis quelques jours, les pluies diluviennes ont envahi la France jusqu’à provoquer de terribles inondations dans le Pas-de-Calais. Autant vous dire que dans le nord comme ailleurs, c’est un peu la valse des parapluies lorsqu’il faut mettre le nez dehors… Et, quand vous rentrez chez vous, pour éviter de mouiller votre sol, vous installez votre parapluie dans l’évier, le temps qu’il s’égoutte ! Le parapluie Gilley, une invention anglaise, va rendre la pluie plus agréable. Et qui de mieux placé que des Britanniques pour inventer un objet lié à la pluie, au moins il a pu être testé en conditions réelles. Mais alors, le parapluie innovant Gilley, à quoi ressemble-t-il ? Et pourquoi est-il innovant ? Décryptage.

Quelle est l’originalité de cette invention ?

Le parapluie Gilley a été conçu pour répondre aux besoins modernes, il offre bien plus qu’une simple protection contre les intempéries. Il se distingue par sa conception réfléchie, en se dotant d’un étui étanche servant également de poignée, le Gilley se range facilement après usage, vous laissant sec et prêt à affronter la pluie. De plus, il dispose d’une toile spécialement conçue pour être coupe-vent. Elle est conçue de manière durable et garantit une protection contre les pluies les plus soutenues. Un parapluie somme toute assez classique nous direz-vous ? Eh bien non, le secret de ce drôle de parapluie se trouve dans l’étui, et vous allez comprendre pourquoi le problème d’égouttage disparaîtra comme par magie !

L’étui : le secret du Gilley

Concrètement, l’étui se présente comme une gourde ou une bouteille réutilisable dans laquelle se range le parapluie. Toujours rien d’exceptionnel ? En réalité, c’est la conception même de l’étui qui se révèle être l’invention géniale dont nous vous parlons. L’étui unique de Gilley propose une solution pratique pour ranger un parapluie humide, grâce à son revêtement hydrophobe et un capuchon en microfibre absorbant l’excès d’humidité. C’est donc ce secret qui va résoudre le problème commun de devoir laisser sécher le parapluie après usage.

Un étui qui a nécessité 2 années de recherches

Le Gilley a nécessité deux années de développement et la création de 14 prototypes pour parfaire son design. Autofinancé jusqu’à présent, le Gilley lance une campagne de financement participatif pour produire en masse et partager son design révolutionnaire avec le monde. L’histoire des fondateurs du Gilley, imaginé, conçu et testé à Londres, reflète un engagement envers la durabilité. Un milliard de parapluies finissent chaque année dans les décharges, un problème que le Gilley cherche à résoudre en garantissant une alternative durable.

Avec un cadre renforcé, des rabats coupe-vent et des matériaux de haute qualité, le Gilley est conçu pour durer, évitant ainsi les déchets inutiles. Le Gilley est actuellement disponible en édition de lancement limitée, pour 38 £ soit environ 43 €. Il existe en bleu royal avec du gris ou en vert cyan et les livraisons sont prévues pour le mois de décembre 2023… Vous pouvez le retrouver sur Kickstarter, 74 550 £ (85 000 €) ont déjà été engagés pour soutenir ce projet, il est donc très probable qu’il traverse très vite la Manche pour rejoindre la France. Alors, ingénieux non, ce parapluie ? Que pensez-vous de ce parapluie innovant ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .