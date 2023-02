Si vous envisagez un séjour au pôle Nord, au Canada ou en Sibérie, vous êtes peut-être à la quête d’équipements qui vous garderont au chaud. Pour ne plus jamais avoir froid, même par – 40° C, une start-up d’Hong Kong vient d’inventer un sac de couchage innovant et révolutionnaire. Il s’appelle Biigloo et promet de vous garder au chaud même par un froid polaire. Son secret, il le cache dans sa composition, puisqu’il est conçu avec un aérogel déjà utilisé pour certaines missions sur la planète Mars. Actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter, il réalise un véritable carton avec près de 100 000 € récoltés sur les 5 000 € espérés. Découverte.

Biigloo, qu’est-ce que c’est ?

L’aérogel « est un matériau semblable à un gel dans lequel le composant liquide est remplacé par du gaz. C’est un solide à très faible densité avec plusieurs propriétés remarquables, notamment sa capacité à isoler thermiquement ». (Source Wikipédia). Ce matériau a déjà été utilisé sur Mars pour protéger les composants de la chaleur et du froid. Les inventeurs de ce nouveau duvet ont donc rempli leur sac de couchage avec de la laine biologique DuPont SORONA. Cette dernière est un biopolymère à haute performance déjà utilisé dans certains vêtements et parfaitement résistante aux UV. En associant cette laine à l’aérogel, ils ont inventé Biigloo, un sac de couchage qui affirme « qu’un seul millimètre d’aérogel dans la conception du Biigloo fait ce que même Gore-Tex ne peut pas faire ». Il serait alors capable de vous garder au chaud, même par un froid glacial ou une nuit passée dans un igloo !

À quoi ressemble le Biigloo ?

En entrant dans ce sac de couchage au design ergonomique, seul votre visage sera exposé à la température extérieure, car il vous enveloppera telle une momie. Il a également été pensé pour que vous puissiez tout de même bouger à l’intérieur et dormir en étant saucissonné n’est pas très agréable. Un caisson intérieur ergonomique vous autorise même de mettre les pieds à la verticale. Et si la pluie venait à se présenter alors que vous dormez à la belle étoile, pas de panique, il est aussi parfaitement étanche. Il est aussi coupe-vent à 99,8 %, grâce à la couche d’Aérogel non poreuse prise en sandwich à l’intérieur.

Le Biigloo, un sac de couchage pour les campeurs de l’extrême

Conçu pour rester au chaud dans des régions glaciales, le Biigloo peut isoler le froid à l’extérieur du sac et garder la chaleur corporelle à l’intérieur. Grâce à deux fermetures Éclair YKK anti-snag, il aura le même effet qu’une couverture de survie, mais vous enveloppera complètement. En entrant dans le sac de couchage, vous devriez normalement ressentir immédiatement la chaleur de votre corps se refléter sur vous.

L’intérieur du sac de couchage est doté d’une bande thermométrique flexible. Ce qui vous permet de mesurer la température à l’intérieur du sac et de la comparer à la température extérieure. Le Biigloo est disponible en précommande au prix de 173 € pour une livraison en mars 2023 dans le monde entier. Si vous souhaitez l’acquérir, un conseil : dépêchez-vous, ils partent comme des petits pains !