Abri, patio, serre… Et si vous installiez une bulle (igloo) transparente dans votre jardin !?

Depuis quelques semaines, on les voit doucement apparaître sur les réseaux sociaux… Et il semblerait qu’ils soient la tendance de l’été 2022 en matière de décoration d’extérieur ! Eux, ce sont les igloos de jardin, d’immenses bulles transparentes qui donnent un côté chic à votre terrasse. Finalement, elles viennent se poser comme une alternative à l’abri de jardin en bois qui demande un peu plus de temps d’installation. Les igloos de jardin peuvent résister à des conditions météorologiques extrêmes et offrent une parenthèse inattendue pour recevoir vos amis ou profiter des beaux jours, avec une clarté maximale, en restant protégé de la pluie… Dormir à la belle étoile devient possible, pour un budget relativement conséquent, mais malgré tout, raisonnable ! Décryptage.

C’est quoi un igloo de jardin ?

Vous avez peut-être déjà vu ces immenses bulles transparentes lors de locations saisonnières dans la catégorie « habitat insolite » ! Jusqu’alors, elles se réservaient aux loueurs et s’installaient dans les jardins pour devenir des salons de massages ou des bulles à louer pour une nuit… Devant la forte demande, les prix commencent à baisser et l’installation dans votre propre jardin devient possible.

Un igloo de jardin ? Mais pourquoi faire ?

Comme pour toutes ces dépendances un peu originales, un igloo de jardin peut avoir de nombreuses fonctions. En fait, il aura celle que vous voudrez bien lui donner… On peut en faire un espace détente en installant un canapé ou un salon de jardin, un atelier pour peindre ou encore une chambre pour dormir à la belle étoile ! Ces bulles à la forme géodésique, offrent de nombreuses possibilités pour se créer un espace supplémentaire sans permis de construire, ni autorisation puisque par définition, elles sont démontables (ou plutôt dégonflables).

Avec un peu d’imagination, et quelques installations, elles peuvent aussi devenir des serres parfaites pour semer vos plantations. La matière plastique dans laquelle elles sont fabriquées et leur forme de bulle permet de conserver une chaleur constante à l’intérieur… En installant un système d’arrosage sous forme de pulvérisateur par exemple, vous pouvez, en quelques minutes, construire une serre dans votre jardin.

Comment ça marche et combien ça coûte ?

Les bulles transparentes ou igloos de jardin sont généralement vendus en kit avec le nécessaire pour la gonfler. Avant d’acheter, vérifiez tout de même car il peut être nécessaire de posséder un souffleur ou un gonfleur pour pouvoir l’installer. D’une hauteur d’environ 2 mètres en leur centre, et pour une superficie comprise entre 10 et 16 m², elles permettent d’installer une pièce entière, en extérieur en quelques minutes. Les modèles disponibles possèdent des fenêtres de toit, qui permettent une ventilation continue si le besoin s’en fait sentir !

Quant au prix, il varie entre 700 € et plus de 2000€, tout dépend de votre budget et de ce que vous souhaitez réaliser dans cette bulle… Seul petit bémol peut-être, elles sont fabriquées en PVC donc en plastique, mais, comme les piscines du même style, elles offrent une nouvelle perspective financièrement raisonnable pour aménager un jardin… Et apportent une touche d’originalité qui devrait faire fureur cet été 2022 !

