Roof Space One : une tente de toit panoramique qui s’installe en seulement 1 minute !

A l’approche des grandes vacances et du long weekend de l’Ascension qui se profilent, vous déciderez peut-être de partir bivouaquer en pleine nature ! Et vous opterez peut-être pour une tente de toit, pratique et installée en quelques minutes, ce qui vous évitera de longues manipulations. La startup allemande Roof Space pourrait satisfaire votre demande avec sa tente de toit à coque rigide qui se pare d’un « mode panorama » pour admirer le paysage en toutes circonstances. Leur première née, la tente Roof Space One, entend proposer un modèle pour trois personnes qui se positionne sur le toit et qui offre une petite avancée pour profiter de l’extérieur. Présentation.

La première tente à coque rigide ?

C’est ainsi que Roof Space décrit sa nouvelle tente de toit qui dispose d’un fonctionnement à clapet propre et qui se déplie en 60 secondes. Elle peut accueillir trois personnes pour y dormir et dispose d’un « balcon », le mode panorama. La tente repose en fait, sur un mécanisme de pliage distinct des autres dossiers à coque rigide qui existent déjà. Concrètement, au lieu de « ranger » l’extension de plancher rabattable à l’intérieur de la coque rigide, sous le couvercle inclinable, le couvercle de la Roof Space One est lui-même l’extension du plancher. C’est-à-dire que l’étui rigide se plie à 180° pour devenir le sol de la tente qui s’étend alors hors du toit ! La Roof One Space pourrait se décrire comme une « tente sandwich ».

60 secondes chrono pour l’installer !

Oubliez les longues heures d’installation lorsque vous n’avez qu’une envie en arrivant : vous reposer ! Avec la Roof Space One, vous n’aurez besoin que de 60 secondes pour vous allonger pour une sieste ou une séance contemplative de la nature environnante. La tente de toit à coque rigide offre aussi un autre avantage: puisque le couvercle ne se transforme pas en mur, la tente dispose de fenêtres sur les quatre côtés, et d’un toit en lucarne. Un petit inconvénient pour les siestes de l’après-midi, mais un énorme avantage pour admirer les étoiles à la nuit tombée ! Roof Space propose donc un mode panorama qui consiste en une fermeture à glissière sur le bord du mât du cerceau avant. Cela permet de créer une sorte de terrasse en plein air, la toile servant ainsi d’auvent.

Quelques caractéristiques techniques

Le sol de la Roof Space One mesure 135 cm sur 205 cm et un peu plus de 130 cm de haut. Elle est conçue avec des panneaux supérieurs et intérieurs en nid d’abeilles en aluminium maintenus par un cadre de la même matière. Elle ne pèse que 67 kilos et ne mesure que 21 cm lorsqu’elle est fermée.

Combien coûte la Roof Space One ?

Actuellement en campagne de financement participatif sur Indiegogo, elle est affichée en précommande au prix de 2490€ au lieu de 3500€. A quelques heures de la fin de cette campagne de crowdfunding, l’objectif de 100 000€ pour lancer la production n’est pas encore atteint. Si la campagne arrivait à son terme, la tente de toit Roof Space One pourrait être livrée en Europe dès le mois de juillet prochain… Parfait pour vos futures vacances donc ! Plus d’infos : roofspace.de