Une Tesla Model 3 modifiée (avec tente de toit) pour traverser le désert des Mojave (la Vallée de la Mort)

Une équipe de YouTubers américains a eu la bonne idée de parcourir la Mojave Road à bord de leur Tesla Model 3. Le but de cette escapade originale ? Découvrir les limites de cette voiture et voir de quoi elle était capable (ou pas !). La Mojave Road est une route hors sentier de 236 kilomètres qui commence au fleuve Colorado dans le Nevada, et se termine près du col Cajon en Californie. Cette route était empruntée lors de l’expansion vers l’Ouest, et traverse l’un des déserts les plus chauds au monde. Rappelons que ce désert abrite la Vallée de la Mort, une vallée si dangereuse et escarpée que les loueurs de voitures refusent la location aux clients qui se rendent dans cet endroit. Les moteurs chauffent et surchauffent tant la route est difficile ! Les deux youtubeurs Ethan Schlussler et Edwin Olding ont une chaîne YouTube populaire où ils présentent leurs projets mécaniques loufoques, et la Tesla tout-terrain en fait partie…

La transformation de la Tesla Model 3 pour le désert

Leur voiture est donc une Tesla Model 3 de 2020 à double moteur longue portée, endommagée à l’avant. Après avoir pris soin de se documenter sur leur bête de course, ils ont coupé les parties endommagées, remplacé les pare-chocs plastiques par des tubes en acier, puis monté un treuil d’une capacité de 5440 kilos. Ils ont ensuite déplacé les échangeurs de chaleur vers le coffre, augmenté la hauteur de caisse, découpé une section du capot, retiré la barre anti-roulis avant, installé un éclairage de rechange, ajouté des entretoises de roue avant et monté des pneus Falken Wildpeak A / T3W.

Pour cette transformation, ils avaient aussi mis une statue grandeur nature d’Elon Musk qui veillait au grain. Enfin, ils ont ajouté des glissières pour une protection supplémentaire, ôté les pare-chocs arrière et une partie du plancher. Ils ont aussi accroché sous la voiture un vieux panneau routier, pour la protéger des rencontres fortuites avec les nombreux cailloux qui jalonnent cette Mojave Road !

Départ imminent !

Le National Park Service préconise environ trois jours pour parcourir les 236 kilomètres, mais les deux amis n’avaient pas l’intention de parcourir la totalité de cette route; ils ne comptaient y passer qu’une journée ou deux maximum. Ils ont donc, en plus, façonné une galerie qui leur permettait de dormir sur le toit en verre de la Tesla, puis prévu une tente (de toit) fabriquée par Go Fast Campers ! Avant les modifications, l’autonomie de la voiture était de 146 kilomètres, mais ils ne savaient pas à combien de kilomètres cela correspondrait dans le désert. Ils ont donc prévu une remorque AEV Jeep Gladiator afin de pouvoir la recharger au cas où. Mais apparemment, ils n’en n’ont pas eu besoin.

Ont-ils réussi leur défi ?

Le premier jour, l’itinéraire les emmenait d’Afton Canyon jusqu’à Barstow en Californie. Lignes droites cahoteuses, obstacles rocheux, etc. Un parcours effectué à 70 km/h avec 500 chevaux sous le capot. Aucun souci rencontré, la Tesla transformée a bien géré, après avoir dégonflé les pneus pour passer le sable. Les youtubeurs ont été impressionnés par les performances de leur monture. Ils ont également pu passer des endroits très humides sans encombre pour la première traversée, qui a été réalisée sur des planches de passage. Ils ont donc décidé de pousser un peu plus loin l’expérience. Lors de la deuxième traversée, la vague provoquée par le passage de la voiture s’est élevée par-dessus le capot. Et là, ce qui devait arriver, arriva: plus de puissance, plus de jus, plus de Tesla. A part une voiture dégoulinante et fumante ! Conclusion de l’expérience : La Tesla Model 3 même transformée n’est pas prévue pour la Mojave Road ! Dommage ! Plus d’infos : Chaine YouTube : Grind Hard Plumbing Co et Rich Rebuilds