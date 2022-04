Cette superbe maison blanche composée de 3 containers maritimes est à louer sur AirBnB

Dans le petit monde des maisons insolites, on trouve les tiny-houses, les maisons en A… et les maisons containers. Construites à partir de containers maritimes mis au rebut, elles offrent aux propriétaires l’opportunité d’une résidence principale et évite les désagréments liés à une construction traditionnelle. Dans la plupart des cas, les maisons containers ne nécessitent aucune fondation; les murs sont évidemment déjà en place, et ils coûtent moins cher qu’une maison de ciment et de parpaings. De plus, il est possible, pour agrandir la surface habitable, de les empiler ou des accoler, comme on pourrait le faire avec des briques de LEGO ! A Lincoln, dans le Nebraska, une maison dénote au milieu d’un quartier qui semble résidentiel… Elle a été conçue avec trois containers de 6 m de long pour une surface totale de 45 m². Présentation.

En apesanteur ?

La structure de cette maison container est donc réalisée par trois containers: deux sont posés au sol, et le troisième semble en équilibre sur l’un des deux… Sur le second, on aperçoit une immense terrasse, même si la vue ne semble pas y être exceptionnelle, mais là n’est pas le sujet ! Le toit de la maison « en équilibre » est en pente, ce qui la fait ressembler à une maison traditionnelle finalement. Le métal des containers a été choisi blanc, et le haut des « murs » est bardé de bois clair… Quant aux ouvertures, elles ont été encadrées de métal noir, ce qui leur donne un aspect moderne; elles s’intègrent d’ailleurs parfaitement avec les maisons voisines.

Visite guidée du rez-de-chaussée

A l’intérieur, c’est aussi le blanc qui domine. Le salon est clair et lumineux et offre un espace décloisonné. Dans cette même pièce, on retrouve un canapé simple et une jolie table basse pour un coin détente avec une télévision accrochée au mur. Le choix du “tout blanc” semble être assumé apparemment; les seules touches de couleurs sont apportées par un tapis, quelques coussins, un lustre et l’escalier qui monte à l’étage. Dans la cuisine, on trouve un ilot central, qui sert aussi de séparation avec le salon.

Avec les deux tabourets disposés dans le coin salon, l’îlot se transforme en table pour déjeuner, ou en bureau en fonction des besoins. Sur ce même îlot, on trouve également l’évier au bout et des rangements. A l’opposé se trouve un grand piano de cuisson, et un peu plus loin, ce qui semble être un réfrigérateur de type américain. Des électroménagers imposants qui, pourtant, semblent avoir parfaitement trouvé leur place. Le dessous de l’escalier cache la buanderie avec lave-linge et sèche-linge. L’ensemble du rez-de-chaussée est baigné de lumière naturelle !

Passons à la visite de l’étage

En empruntant les escaliers en bois, on entre dans la chambre parentale et on découvre la salle de bain… Comme partout, tout est d’un blanc immaculé ! La chambre donne sur la terrasse, avec vue sur le quartier… En revanche, elle est suffisamment haute pour préserver l’intimité des occupants de la chambre. Enfin, la salle de bain clos cette visite, et reste dans les tons de la maison… Elle dispose d’un meuble avec vasque, d’une armoire dont les portes sont des miroirs et des WC qui semblent être classiques. Quant à la terrasse, elle laisse place à la détente avec un petit salon aménagé avec goût… Notons d’ailleurs que c’est le seul élément de couleur noire dans la maison. Plus d’infos : AirBnB