The One, la maison la plus chère du monde (10 000 m²)

Habituellement nous vous parlons plutôt de tiny-houses, de maisons écologiques et petits habitats alternatifs. Cette fois-ci nous vous embarquons pour Los Angeles, à la découverte de la maison la plus chère du monde. Côté écologie, il faudra repasser en revanche, cette maison totalement démesurée pourrait à elle-seule produire plus d’émissions de carbone que des milliers de tiny-houses rassemblées. Le propriétaire de cette maison baptisée The One (L’Unique) est un ancien producteur de cinéma qui s’est reconverti en promoteur immobilier; étonnant non ? Son nom, Nile Niami, producteur de films B (à petits budgets), possède une maison de 10 000 m² presque irréelle… Cependant, elle n’est pas habitable, et on vous explique pourquoi !

Une petite visite de la maison ?

Pour visiter cette maison, mieux vaut prévoir un GPS, une boussole et peut-être de quoi vous restaurer. Le mieux serait peut-être d’en faire le tour sur une trottinette électrique vue la surface de la demeure: 10 000 m² à l’intérieur desquels on retrouve 42 chambres, 21 salles de bains, et 7 piscines… Mais pourquoi faire ? Ce n’est pas fini: la maison offre également une piste de bowling grandeur nature, une salle de cinéma, un garage pour accueillir 50 voitures, et une cave à vin qui peut garder au frais 10 000 bouteilles… Mais pourquoi faire ? Cette maison conçue par le designer Paul McClean, celui-là même qui a pensé la maison de Beyonce et Jay-Z, offre une vue imprenable à 360° sur Los Angeles. Posée tout en haut d’une colline, vous ne serez à priori pas ennuyé par les voisins !

8 ans de travaux pour un prix de folie !

Merveilleuse et magnifique pour certains, inutile et tape-à-l’œil pour d’autres, The One ne laisse pas indifférent, c’est certain. Il aura fallu 8 ans de travaux et près de 600 ouvriers pour construire cet immense palace. Pour le prix, nous espérons que vous êtes assis, car le propriétaire n’a pas lésiné sur les moyens: la maison est estimée à 500 millions de dollars (442 millions d’euros) ! Pour rappel, la maison la moins chère du monde, la Tata House Nano, ne coûte que 500€ ! Pas d’inquiétude, le propriétaire ne souhaite pas la revendre. Enfin, faudrait-il déjà qu’il puisse y habiter: malgré les moyens mis en place et la magie des lieux, Nile Niami ne peut pas habiter cette maison… La faute à deux grosses bourdes, et à quelques dettes aussi !

Pourquoi The One n’est pas habitable ?

Depuis le début des travaux, des problèmes de financement avaient déjà provoqué quelques retards, mais à ce jour, la maison est toujours inachevée et inhabitable. Le premier problème est que cette immense demeure ne possède pas de cuisine; c’est embêtant lorsqu’il y a une centaine de personnes à nourrir, si toutes les chambres sont occupées en même temps ! Et nous ne savons pas s’il y a de l’eau chaude, car apparemment, le propriétaire aurait oublié de raccorder sa maison au réseau de gaz. C’est toujours très embêtant ! Enfin, le dernier frein à la rendre habitable est peut-être celui qui fera capoter le projet: Nile Niami aurait environ 100 millions d’euros de dettes qu’il n’a pas honorées. Résultat, sa jolie demeure pourrait finir entre les mains de la justice et être mise aux enchères pour 250 millions de dollars… C’est vraiment ballot non ?