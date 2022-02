Tata House Nano : la maison la moins chère au monde ne coûte que 500€ (avec plan)

De nombreuses entreprises dans le monde cherchent à se lancer dans le low cost. Fabriquer des produits de qualité, tout en proposant des prix plus que cassés. Dans ce créneau, sur le continent asiatique, il est une société qui ne « fait » que dans le low cost, et c’est en Inde que l’on trouve l’entreprise TATA, que certains connaissent déjà pour avoir créé la voiture la moins chère au monde.

Une voiture sommaire certes, mais qui ne coûte que 2000€ ! Avec un salaire moyen de 370€ par mois en Inde, il est vrai que les entreprises doivent pouvoir fournir des produits plus accessibles. Les Indiens pouvaient rouler en Tata, ils vont bientôt pouvoir en habiter une ! L’entreprise indienne a lancé en 2012 la construction de la maison la moins chère du monde ! Présentation.

La maison Tata Nano à 500€

Vous avez bien lu ! Pour 500€ soit l’équivalent de deux mois de salaires environ en Inde, il est possible de devenir propriétaires. Vendue en kit et à monter soi-même en une semaine, elle coûte moins cher qu’un iPad ou une smart TV. Ils ont aussi proposé le modèle préfabriqué à 700€: elle arrive déjà toute montée ! Ces maisons sont peut-être un peu rudimentaires, mais elles offrent tout de même un toit… Et, finalement, à l’intérieur, on retrouve l’essentiel :

Une pièce à vivre;

Une chambre pour deux personnes;

Des toilettes séparés de la salle de bain;

Un petit coin cuisine;

Murs intérieur en jute ou en fibre de coco.

En tout et pour tout, la surface de la Tata house est de 20 m², ce qui finalement revient à la surface d’une tiny-house. Mais elle est dix fois moins chère qu’en France ! La version à 700€ offre 10 m² supplémentaires, et peut donc loger une famille.

A qui se destinent ces maisons low cost ?

Comme on le sait, en Inde, le système des castes existe toujours, et perdure… Et il est très difficile pour ceux issus des classes populaires de se hisser en haut de la société indienne. Ces maisons s’adressent donc à ceux qui vivent en zone rurale; elles ne sont pas faites pour la ville. Les classes les plus populaires, même avec un salaire très bas, peuvent obtenir un crédit pour une si petite somme. Et même si les voitures Tata n’ont pas eu le succès escompté, à cause de failles dans les systèmes de sécurité, les maisons Tata ne présentent à priori aucun problème de conception. Il faut souligner que l’entreprise indienne est déjà à l’origine de 14 millions de mètres carrés de logement; ils ne sont donc pas novices en la matière.

Et en France, où acheter les maisons les moins chères ?

Autant vous dire tout de suite que pour posséder une maison à prix raisonnable, il faudra éviter certaines régions ou certaines villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux classées parmi les villes les plus chères du pays… Parmi les moins chères de France en 2021, on trouve Saint-Etienne, Perpignan, Limoges, Mulhouse et le Mans. A titre de comparaison, le mètre carré se vend 11591€ à Paris, ou 5499€ à Lyon, contre 1493€ à Saint-Etienne ou 1877€ au Mans… On vous laisse choisir la future ville de vos rêves !