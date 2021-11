Moins chère qu’un smartphone (800€), la voiture électrique Chang Li s’exporte aux Etats-Unis

On sait que les voitures électriques deviennent un enjeu majeur du secteur automobile, mais aussi qu’elles sont encore assez coûteuses à l’achat. Pourtant, du côté de la Chine, depuis un peu plus d’un an maintenant, la Chang Li fait des ravages. Souvenez-vous, en Juin 2020, nous vous parlions déjà de cette toute petite voiture électrique vendue aux alentours de 800€ sur Alibaba.

A mi-chemin entre une voiture d’enfant à pédale et un pousse-pousse chinois, la Chang Li détonne par son aspect, et par son prix défiant toute concurrence. Au vu du succès rencontré en Chine, la marque décide désormais d’exporter son étonnant véhicule aux Etats-Unis. Pas d’inquiétude, elle ne fera cependant pas de tort aux Tesla !

La Chang Li, la voiture la moins chère du monde

Avouons que, pour le prix et les performances proposées, on peut dire qu’elle a “de la gueule” quand même. Vendue à 800€, elle ne peut évidemment pas rivaliser avec de luxueux véhicules, mais elle permet au moins de rouler « vert » avec un petit budget. Et ça, le constructeur chinois l’a parfaitement compris. Imaginez quand même que cette petite voiture électrique coûte deux fois moins cher que le dernier iPhone 13 Pro vendue 1509 € tout de même. Et plusieurs versions sont même proposées; on peut imaginer qu’elle va probablement cartonner au pays de l’Oncle Sam.

Trop mignonne, mais plus que basique

Les amateurs des luxueuses Tesla de Musk vont probablement rire de cette Chang Li. Mais comparons donc ce qui est comparable.

Un petit tour à l’intérieur ? Pas de tableau de bord en ronce de noyer, mais plutôt du plastique et quelques stickers à la place des antibrouillards. On ne peut pas tout avoir. Vous ne trouverez pas non plus de régulateur de vitesse, ou de haute technologie dans cette petite voiture, et c’est bien normal vu son prix.

Sa traversée de l’océan, un accident ?

Electrek, qui vendra la voiture chinoise sur le sol américain, explique que l’importation de la Chang Li s’est faite par un jeu. Et c’est la société de livraison Electric Import Motors (EIM)qui, en découvrant la Chang Li, a décidé de lui faire traverser l’océan. La plaisanterie d’origine s’est donc finalement transformée en voiture « bankable » ! Plusieurs ventes ont déjà été réalisées, les commandes s’accumulent à vitesse grand V.

Il se murmure que le carnet de commandes est plein pour les six mois à venir. Et si le passage de l’océan a fait grimper le prix de plusieurs milliers de dollars, la forme du véhicule et surtout son format plus que compact semblent séduire les Américains. C’est sûr que par rapport aux gros pick-up, cela doit les changer.

Combien coûtera-t-elle aux Etats-Unis ?

Si, en Chine, elle est vendue 800€, elle coutera entre 5588 et 7300€ sur le sol américain. C’est un certain prix, si l’on estime que ce ne sont finalement que des taxes, mais elle est malgré tout entrain de devenir la petite coqueluche des américains qui sont désormais nombreux à rêver de battre à la route au volant de la mini Chang Li. Nous ne savons pas si une autre plaisanterie la fera venir en France, mais elle pourrait également trouver son public chez nous. A suivre.