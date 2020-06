Il est possible d'acheter une voiture électrique en kit pour seulement 820€ sur Alibaba, la Changli Nemeca...

Une voiture électrique pour moins de 1000 € ! 820€ pour être précis, c’est que propose la marque chinoise Changli Nemeca, via le site Alibaba… Le site Jalopnik a décidé de commander l’un de ces véhicules pour voir ce qu’elle avait dans le ventre… et aussi, ce qu’elle n’avait pas !

Au vu des performances indiquées, ne nous attendons pas à pouvoir friser les 50 km/h cheveux au vent tout de même ! Enfin, apparemment elle roule et c’est déjà une belle performance. 1.1 cheval, c’est sa puissance moteur et on nous dit qu’elle peut atteindre les 45 km/h… Vérification !

Dans un premier temps, il faut savoir que l’alléchant prix de 820€ est valable uniquement si vous souhaitez l’équiper de pédales et rouler en Chine… Il faudra ajouter un kit batterie qui fera monter le prix à 1000€ environ. Il faudra ensuite s’acquitter des frais de douanes et du port pour avoisiner finalement les 3000€ ! Une bonne affaire quand même ? Pas sûr !

Les équipes du site Jalopnik ont donc reçu un énorme carton avec une voiturette électrique en kit ! Il faut monter les rétroviseurs, les pare-chocs, les batteries pour pouvoir commencer à rouler ! Donc avec son 1.1 cheval de puissance moteur, mieux vaut rouler sur du plat… Sinon il faudra pousser ! Elle affiche un joli 47 km/h au compteur, ressenti par le testeur comme un petit 15 km/h poussif !

Après la promesse est tenue, elle n’est pas chère, électrique et elle roule… Bien sûr à ce prix-là, il est difficile de la qualifier de voiture électrique mais elle pourrait être un formidable vecteur de recherche sur le quadricycle urbain. Des marques internationales comme Kia s’intéressent beaucoup à ce marché prometteur… Enfin pour la Changli Nemeca, mieux vaut peut-être la tester lors d’un voyage en Chine que de la commander…