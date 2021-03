Une tiny-house Low Tech et 100% écologique à découvrir en Bretagne !

Vivre en autonomie dans un univers low tech, c’est un peu ce qu’a vécu Clément Chabot pendant un an et demi dans sa tiny-house. Clément et Pierre-Alain Lévêque se sont lancés dans une vie en tiny-house low tech du côté de Concarneau en Bretagne.

Une vie en tiny-house des plus simples possibles mais qui a surtout permis aux deux ingénieurs de prouver que l’on pouvait vivre avec des appareils low-tech sans souffrir du manque d’High Tech. Ils se sont confiés au magazine Reporterre sur leurs vies en tiny-house et leur manière de fonctionner. Présentation.

Le low tech c’est quoi ?

Dans la tiny-house de Clément et Pierre-Alain les appareils sont low tech. Douze appareils low-tech permettent d’assurer les fonctions de la tiny-house :

Capteur d’air chaud

Chauffe-eau solaire

Garde-Manger sur la fenêtre

Récupérateur d’eau

Panneaux photvoltaïques

Poêle de Masse

De multiples innovations qui finalement, ont permis un cadre de vie confortable aux deux concepteurs.

Une association Low Tech Lab

Depuis 2012, Pierre-Alain et Clément ont créé une association Low Tech Lab qui cherche et expérimente des innovations de technologie sobre. L’objectif de cette association est de prouver que vivre mieux peut se faire de manière sobre et surtout avec moins, que ce nous avons l’habitude de posséder.

[📣PRESSE] Dans Reporterre, le quotidien de l'écologie, Clément revient sur un an d'expérimentation au quotidien dans une… Publiée par Low-tech Lab sur Mardi 9 mars 2021

Pour parfaire le système Low Tech, la tiny-house est orientée de manière à capter la lumière au maximum. Et depuis quelques temps, Clément tente d’adapter ses innovations Low Tech sur des chantiers de rénovations en Bretagne. Le système de chauffage d’un lycée devrait être intégralement basé sur des technologies sobres.

Une belle idée qui devrait faire un joli chemin… Nous ne sommes pas obligés de vivre avec de la High Tech à tous les étages… Des inventions ingénieuses peuvent nous rendre la vie facile tout en restant économiques et écologiques.