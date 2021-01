Tiny-House : cette micro-maison possède un toit de verre absolument magnifique !

Dans le monde entier, les tiny-houses gagnent en popularité. Ces petites maisons avaient, à l’origine, été conçues pour faire face à la pénurie de logement aux Etats-Unis après la tempête Katrina qui avait ravagé la Louisiane. Outre le fait qu’elles soient écologiques, elles sont aussi très faciles à construire et à aménager.

Ce qui permet aux créateurs professionnels ou même amateurs de laisser libre cours à leurs imaginations… On peut tout faire avec une tiny-house, il suffit d’avoir des idées et une certaine conscience de l’écologie et du minimalisme. A Lancaster (Pennsylvannie), CoMak Tiny Homes nous présente son petit modèle, tout en lumière, bois et légèreté !

Tout d’abord, cette tiny-house joue la carte des éléments durables : toilettes sèches à compostage, acier léger pour le revêtement, lamellé-collé sur les murs et portes Made In France. Et évidemment elle est fabriquée en bois du sol au plafond, en passant par douche faite en cèdre et éclairée par la lumière naturelle.

L’idée de Cody Makarevitz, concepteur du projet était de faire une maison minuscule plus mobile et moins chère que les autres. Mais, sans pour autant sacrifier le confort et le bien être de ses occupants.

A l’intérieur de la tiny-house

On retrouve un revêtement en briques sous l’îlot de cuisine, lui-même fait de poutre de bois récupérées dans une grange. Des comptoirs en noyer viennent accueillir le cuistot le temps d’une préparation de repas. La plupart des objets qui forment cette tiny-house proviennent de la récupération.

Les pièces à vivre

Au-dessus de la douche se trouve un grand puits de lumière de 2.25 m². A la manière d’une douche extérieure vous pourrez prendre votre douche à l’intérieur, tout en admirant les oiseaux et la nature environnante.

Un grand lit double et un plafond de verre ! Le rêve pour passer une nuit à la belle étoile sans le froid, le vent et les insectes présents… Le plafond de verre ajoute de la magie à cette tiny-house posée sur une remorque et transportable à volonté !

Plus d’infos :

Designer : Tiny Estates / CoMak Tiny Homes

Site officiel : tinyestates.net

Photos : Cody Makarevitz

