Tiny-House : Cap sur l’Autriche avec le projet Datscha, une maison sur roues tout en bois qui pèse moins de 3.5 tonnes

Transporting your tiny house

I am always terrified during every tiny house transport, Jakob on the other hand is usually pretty chilled. Read his Tiny House Transport Guide to be more like him (and less like me) https://projekt-datscha.medium.com/5-things-you-need-to-know-about-towing-your-tiny-house-d653b53fe9dbVielen, vielen Dank Andreas Strennberger für Deine großartige Hilfe! Wir hätten es ohne Dich nie geschafft!

Publiée par Projekt Datscha sur Dimanche 8 novembre 2020