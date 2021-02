The Mountain, une mini tiny-house à seulement 30 000€ avec un toit en verre pour contempler les étoiles !

A l’instar des micromaisons que nous avons l’habitude de vous présenter, celle de Cody Makarevitz, un constructeur de tiny-houses de Pennsylvanie, dénote ! En effet, au lieu de construire de toutes pièces une micromaison, il a préféré recycler une ancienne cabane de chasse mobile de 14 m² pour en faire un nid douillet.

Sa micromaison s’appelle The Mountain, et ce n’est pas vraiment un hasard… Il l’a souhaitée minuscule mais agencée de telle manière que l’on peut admirer la montagne quand bon nous semble… Un petit écrin où le confort rime avec la Nature !

13.95 m² de surface habitable sur 4.12 m de hauteur ! L’originalité de cette tiny-house vient de son plafond tout en verre. Cody Makarevitz a deux passions : prendre sa douche en extérieur et admirer les étoiles ! Pour le concepteur, l’essor que connaît le marché des Tiny-Houses font qu’elles perdent leur concept originel. Elles deviennent trop grandes et trop chères.

Avec The Mountain, il a souhaité remettre la micromaison « à sa place » … Et donc qu’elle reste minuscule mais confortable ! La chambre possède donc un immense plafond de verre qui lui permet d’admirer les étoiles quelle que soit la météo extérieure… Et il en est de même dans la salle de bain… Le plafond de verre permet de prendre une douche bien chaude en admirant la montagne à l’extérieur !

Et c’est une vraie Tiny-House !

Pour aller jusqu’au bout de son concept sans dénaturer la Tiny-House, The Mountain est posée sur une petite remorque de 4 m x 2.50 m. A l’intérieur, des matériaux tels que du bois de grange récupéré en guise de poutres, des panneaux de chênes et de cèdres. Pour agrandir l’espace, le plafond se dote de miroirs et on y trouve le confort adéquat pour deux personnes. Couchage en mezzanine, banquette en bois et table pour déjeuner.

Et côté toilettes, ce sont de WC à compostage assortis d’un réservoir d’eau de pluie de 174 litres. Pour le moment, The Mountain ne possède pas de panneaux solaires mais Cody affirme que c’est tout à fait possible. The Mountain a été vendue 35 000 dollars et il travaille actuellement sur un modèle un peu plus grand mais toujours dans l’esprit de la Tiny-House !

Plus d’infos :

Projet : The Mountain

Designer : Comak Tiny Homes

Page Facebook : Comaktinyhomes

Page Instagram : @comaktinyhomes

Check out this awesome video my neighbor made, showcasing my new build!#tinyhousemovement #tinyhousedesign #tinyhouseliving #tinyhouses #tinyhousenation #hgtv #tinyhouseonwheels #tinyhousedesign #livetiny #tinyliving #camping #diy #cabin #tinyhousebuilder #smallspaces #architecture #tinyhomes #minimalist #microhome #microhouse #tinyhomeonwheels #tinyhousebuilder @thatgrackle Publiée par Comak Tiny Homes sur Vendredi 2 octobre 2020