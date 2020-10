Vespera, un smart télescope grand public et facile à utiliser signé Vaonis

Fondée en 2016 par Cyril Dupuy, un ingénieur passionné par les étoiles, Vaonis est une start-up française basée à Clapiers (Hérault). Elle se spécialise dans la conception et la fabrication d’instruments astronomiques de nouvelle génération. En 2018, elle a ainsi lancé Stellina, un télescope intelligent qui a révolutionné la photographie spatiale en permettant aux astronomes en herbe de prendre en photo la Lune, les galaxies ou encore les étoiles. Avec Vespera, une version miniature du modèle lancé deux ans plus tôt, Vaonis cherche à s’adresser à un public plus large en misant sur un prix plus accessible.

Un smart télescope conçu pour tous

D’après Vaonis, la crise sanitaire actuelle affecte de manière significative les ventes d’appareils astronomiques grand public. « Depuis la crise sanitaire qui a secoué le monde entier, les ventes d’instruments astronomiques ne se sont jamais aussi bien portées. Et pour cause, entre obligations de rester chez soi et limitations des déplacements, désir de campagne et retour vers la nature, les individus n’ont jamais eu autant besoin de s’évader, en toute sécurité. Leur nouveau terrain de jeu ? Le ciel étoilé », affirme la société dans un communiqué.

Avec cette version plus accessible de Stellina, la jeune entreprise montpelliéraine espère nous permettre de partager de beaux clichés du ciel nocturne sur les réseaux sociaux, mais aussi constituer une collection personnelle. Grâce à l’application partenaire qu’on peut installer sur un smartphone ou une tablette, Vespera promet une grande praticité et une expérience sans précédent. À cela s’ajoutent un poids de seulement 5 kg ainsi que des dimensions de 40 x 20 x 9 cm pour réduire l’encombrement.

Une campagne de crowfunding à succès

Dans le cadre de ce lancement de son nouveau télescope intelligent, Vaonis a eu recours pour la première fois à une campagne de financement participatif. Depuis le 1er octobre, Vespera est disponible en précommande sur Kickstater pour les clients situés en Amérique du Nord et en Europe. Le prix s’élève à 999 dollars (environ 850 €), alors que les livraisons sont prévues d’ici fin 2021.

Crédit photo : Vespera / Vaonis

Comme le souligne la jeune petite française dans le communiqué qu’elle nous a adressé, son nouveau produit rencontre un succès remarquable sur la plateforme de crowdfunding américaine au point de devenir le projet le plus financé de France (catégorie Tech) au bout de 30 jours de campagne. À l’heure où l’on écrit ces quelques lignes, celui-ci a déjà récolté 1 805 295 dollars pour un objectif de 10 000 dollars ! À noter qu’il reste encore environ une semaine avant la fin de la campagne.