Hong Guang Mini EV : la voiture électrique chinoise à 3500€ se vend comme des petits pains !

En France, pour le moment, le marché de la voiture électrique est loin d’être accessible à tous. En Chine, les constructeurs s’attèlent à proposer des véhicules low coast et l’offre s’élargit de plus en plus. La Chine vient d’ailleurs d’exploser le compteur des ventes d’un modèle de voiture électrique : 30 000 exemplaires sur le mois de novembre.

La responsable de ce record est une petite Hong Guang MINI EV de Wuling Motor que nous vous avons présenté en août dernier dans cet article. Cette voiture destinée uniquement au marché chinois est vendu moins de 5000€ ! Bien sûr en rapportant le salaire moyen chinois au salaire moyen français, cela reste un investissement. Mais les voitures électriques chinoises sont malgré tout bien plus accessibles qu’en France malgré les nombreuses aides de l’état…

Arrivée en juin dernier sur le marché chinois la Wuling connaît un franc succès. Ce sont plus de 85 000 immatriculations depuis son lancement… Le constructeur chinois espère 100 000 voitures d’ici la fin de l’année 2020.

Une voiture low coast mais « performante » pour le prix !

En Chine, la Wuling est donc vendue entre 28800 et 38800 yuans soit 3500 à 4750€. C’est évidemment ce qui fait le succès de cette petite voiture électrique low coast. Et pour une voiture à ce prix, il ne faut pas s’attendre à une Tesla mais elle permet tout de même d’accueillir 4 personnes à bord. Donnée pour deux adultes et deux enfants, elle dispose d’un moteur électrique de 20 kW pour une vitesse maximale de 100 km/h, tout de même ! Les batteries de cette voiture électriques sont proposées en deux modèles : 9.2 ou 13.8 kWh, ce que leur confère une autonomie de 120 ou 170 kilomètres.

Evidemment cette voiture chinoise n’est pas destiné au marché international. Si les chinois sont capables de fournir une voiture électrique convenable à si bas prix, pourquoi n’est-ce pas possible en France. Rappelons qu’en France, le premier prix, sans aide de l’Etat avoisine les 20 000€ !