HongGuang Mini EV : un constructeur chinois va proposer une voiture électrique à seulement 3500€…

Quand on pense « voiture électrique », on pense « Tesla », « Zoé » « Ecologie » et…. « Prix » ! Aujourd’hui, il est difficile de trouver un véhicule électrique digne de ce nom à moins de 10 000€ ! Pourtant tous les constructeurs du monde travaillent pour réduire les coûts de fabrication et ainsi les prix de vente…

Les voitures électriques intéressent beaucoup mais ne sont pas accessibles à tous les budgets ! Et comme souvent, la solution nous viendra peut-être de Chine ! Avec la HongGuang Mini EV de Wuling Motor, la révolution électrique est en marche !

On ne va pas se mentir, les produits chinois sont de plus en plus fiables et de moins en moins cher… Huawei ou Xiaomi prouvent que la Chine a de la ressource en matière de smartphones par exemple… Et c’est encore le cas avec cette voiture électrique au prix mini de 3500€ !

Mais à ce prix que vaut la HongGuang Mini EV de Wuling Motor ?

Il ne faudra pas compter sur des options grand standing évidemment ! Mais, si l’on en croit les données fournies par le constructeur, elle serait étonnante par plusieurs aspects. Une forme cubique de 2.91m pour 1.49m de large, elle ne vous rappelle pas la petite Twingo de Renault à sa sortie ? Une voiture qui ressemble à un jouet mais qui accueillera quand même 4 passagers à bord. En break, elle offre une malle de 741 litres pour ranger vos bagages !

Crédit photo : Wuling Motor

Et côté mécanique ?

Vous ne ferez probablement pas un Lille Marseille avec la HongGuang Mini EV de Wuling Motor ! Mais ce n’est pas non plus son utilisation première. Concrètement un moteur de 13 kW de puissance et 85 Nm de couple et une vitesse de pointe jusqu’à 100 km/h. Côté batterie deux configurations existent : 9,2 et 13,82 kWh pour des autonomies de 120 et 170 km.

Crédit photo : Wuling Motor

Et la Hong Guang Mini EV de Wuling Motor se fend même de quelques options en série : ABS à répartition électronique, radar de recul, gestion de la batterie et de la pression des pneus. A l’heure actuelle, la HongGuang Mini EV de Wuling Motor est réservée au marché chinois, mais on ne doute pas une seconde qu’elle parcourra un jour nos routes françaises !