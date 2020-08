Mi Ebook Reader : bientôt une liseuse à très petit prix signée Xiaomi ?

Amazon Kindle et Kobo Rakuten ont peut-être du souci à se faire ! Xiaomi pourrait en effet leur porter un sérieux coup en lançant une liseuse électronique pas chère sur le marché international. On ne sait pas encore grand-chose sur le « Xiaomi Mi Ebook Reader », mis à part le fait qu’il sera sûrement proposé à petit prix par rapport aux produits concurrents.

Cette fameuse liseuse a été repérée par le site Notebook Check qui a indiqué qu’un appareil baptisé « Xiaomi Mi Ebook Reader » a fait l’objet d’une certification Bluetooth le 22 juillet dernier. Les documents repérés dans la base de données du Bluetooth SIG n’ont pas précisé qu’il s’agit d’une liseuse électronique, mais le nom du produit est plus qu’évocateur sur sa nature !

Une version revisitée du Xiaomi MiReader ?

La certification Bluetooth du Mi Ebook Reader ne donne aucun détail sur les caractéristiques de l’appareil : les documents font juste état d’une compatibilité avec la norme Bluetooth 5.0. En attendant d’en savoir plus, les spéculations vont déjà bon train sur le produit et ses performances : beaucoup avancent que ce dernier pourrait être une variante du MiReader, une liseuse Xiaomi qui est disponible sur le marché chinois depuis novembre dernier.

Rien n’est encore sûr, mais si c’est vraiment le cas, alors le Mi Ebook Reader sera probablement doté d’un écran tactile 6 pouces d’une résolution de 1024 x 768 (ou 212ppi). Il devrait également proposer un système de rétroéclairage qui est réglable sur 24 niveaux d’intensité. Pour ce qui est des performances, la liseuse devrait embarquer un processeur de 1 GHz, couplé à 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne.

Le tout serait alors complété par une batterie de 1 800 mAh. Enfin, qu’il soit une version revisitée du Xiaomi MiReader ou pas, le Mi Ebook Reader devrait pouvoir lire tous les formats de fichiers : EPUB, PDF, mais aussi DOC, XLS ou encore TXT.

Les Kindle et Kobo n’ont qu’à bien se tenir !

Aucun prix européen n’a été annoncé pour la liseuse Xiaomi Mi Ebook Reader, mais il ne devrait sûrement pas dépasser les 100 euros quand on sait que le MiReader coûte dans les 75 euros en Chine. De quoi faire grincer les dents des deux grands noms actuels des liseuses électroniques : Amazon et Kobo.

À titre d’exemple, le Kindle PaperWhite est proposé à 130 euros, alors que sur papier, sa fiche technique est plutôt minimaliste comparée à celle proposée par le MiReader de Xiaomi. Avec autant d’arguments alléchants, beaucoup ont sûrement déjà hâte de s’en offrir un. Reste à voir quand le Mi Ebook Read sera lancé en Europe… ou s’il le sera.