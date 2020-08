Kobo Nia, la petite liseuse numérique est à moins de 100 euros sur Fnac et Darty

Les vacances c’est l’occasion de dévorer quelques livres quand on n’est pas en train de passer du bon temps avec la famille et les amis. Mais plutôt que de s’encombrer d’un sac de livres, que diriez-vous d’opter pour une liseuse numérique ? Pour ceux qui n’en possèdent pas encore une, la nouvelle liseuse « Kobo Nia » est un bon plan pour s’offrir une excellente tablette de lecture à petit prix.

Une petite liseuse qui a tout d’une grande : La Kobo Nia est une petite liseuse entrée de gamme qui a tout pour plaire : elle est dotée d’un joli look minimaliste, mais élégant, avec une forme compacte et légère qui offre une prise en main très agréable. Avec un poids plume de 172 g, cette liseuse ne pèsera pas du tout lourd dans votre sac.

Pour ce qui est des fonctionnalités, la Kobo Nia se caractérise par un écran tactile de 6 pouces. Avec sa haute résolution de 1024 x 758 212 ppi, l’écran offre une qualité de lecture confortable de jour comme de nuit. La liseuse vous permettra ainsi de bouquiner sans problème en plein soleil, mais aussi dans le noir complet. C’est grâce à son système de rétro-éclairage « ComfortLight » qui permet de régler l’intensité de la lumière de son écran comme bon vous semble.

Avec ses 8 Go de stockage, la Kobo Nia peut accueillir jusqu’à 6 000 livres électroniques. Elle présente également le plus d’être compatible avec tous les formats e-books : en plus des fichiers e-pub et PDF, elle permet également la lecture de fichiers MOBI, JPEG, GIF, PNG ou encore HTML. Et pour compléter le tout, la liseuse embarque une batterie de 1 000 mAh qui lui permet d’offrir des semaines de lecture en une seule et unique charge.

Disponible à petit prix sur Darty et Fnac

La Kobo Nia est la preuve qu’il est tout à fait possible de s’acheter un gadget pratique, performant et de qualité sans avoir besoin de vider son portefeuille. La petite liseuse est en effet proposée à un prix très abordable sur Fnac et Darty : il vous suffit d’un peu moins de 100 € pour vous en procurer une et profiter des joies de la lecture sans vous abîmer les yeux !

La liseuse est disponible en vente dans les magasins Fnac et Darty depuis le 21 juillet, alors que les précommandes sont ouvertes depuis le 15 juillet. Dans tous les cas, le prix public conseillé est de 99,99 €, avec la possibilité de choisir entre trois coloris pour le SleepCover : noir, bleu et jaune citron.

FNAC : Kobo Nia DARTY : Kobo Nia