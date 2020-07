Énorme promotion sur les disques durs SSD Portables T5 de Samsung (jusqu’à moins 60 %)

Bonne nouvelle pour les amateurs des produits Samsung ! Amazon brade en effet les prix sur sa plateforme le temps d’une offre flash : depuis le mardi 28 juillet, les disques durs SSD de la marque sud-coréenne font l’objet d’une importante remise de prix pouvant aller jusqu’à moins 60 %.

La promotion concerne plusieurs formats de disques durs SSD Samsung : les internautes peuvent choisir le disque dur externe SSD 500 Go qui passe de 219 euros à 78,99€ euros. Où alors, ils peuvent opter pour le disque dur externe SSD 1 To (1 000 Go) qui est désormais vendu à 159 euros au lieu de 419 euros. Enfin, le disque dur externe SSD 2 To (2 000 Go) de Samsung est également en soldes sur Amazon, au prix de 359 euros, soit presque 500 euros en moins que le prix initial (809 euros) !

Pourquoi c’est une bonne affaire

Les disques durs externes de qualité et qui offrent une importante capacité de stockage ne sont généralement pas donnés. Cette promotion sur Amazon représente d’autant plus une excellente affaire, surtout que les équipements ne sont pas signés de n’importe quelle marque.

Les disques durs Samsung offrent de nombreux atouts par rapport aux modèles classiques. Ils se caractérisent notamment par une vitesse de transfert de fichiers cinq fois plus rapide : il suffit de quelques secondes à peine pour transférer un film HD. Les appareils sont aussi réputés pour être fiables et solides. Samsung propose une garantie de 3 ans, affirmant que ses disques durs externes sont capables de rester parfaitement opérationnels même après une chute de 2 mètres de haut.

Crédit photo : Smasung / Amazon

En plus de casser les prix, Amazon propose également quelques plus intéressants pour tous ceux qui achètent un disque dur Samsung en promotion sur la plateforme : les clients ont tout un mois pour tester le dispositif et le retourner à l’envoyeur en cas de problèmes. Amazon s’engage alors à les rembourser intégralement dans les plus brefs délais.

C’est les soldes chez Amazon !

Depuis mardi, des milliers de produits sont en soldes sur la plateforme du géant du e-commerce. Les amateurs de Smartphones sont particulièrement gâtés, car ils ont le choix entre d’importantes remises de prix sur certains modèles les plus en vogue du marché : on peut par exemple citer le iPhone 11 64 Go qui passe de 809 euros à 759 euros, le Redmi Note 9 Pro qui coûte 225 euros au lieu de 299 euros, ou encore le Xiaomi Mi Note 10 qui passe de 549 euros à 380 euros.

En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par les disques durs externes en promo de Samsung, les stocks sont bien évidemment limités, très limités même. Seuls les plus rapides pourront se faire plaisir, en se payant un beau disque dur tout neuf à moitié prix seulement !