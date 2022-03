Le Cocon Français : des maisons à base de containers maritimes fabriquées en Seine-et-Marne

Vous êtes franciliens et rêvez de construire votre maison en containers ? Nous avons déniché pour vous une petite entreprise en Seine-et-Marne qui pourrait bien vous aider à réaliser ce rêve. Les sociétés de construction de maisons à base de containers maritimes fleurissent peu à peu en France. Mais en Île-de-France, elles sont encore assez peu nombreuses. A Bouleurs, une petite ville de 1700 habitants situé dans le Nord-Est du département, Le Cocon Français transforme des containers maritimes en magnifiques maisons d’habitation. A la tête de cette entreprise fondée en décembre 2020, trois anciens ingénieurs en industrie et en aéronautique : Cyril Le Regent, Antoine Pergetti et Nicolas Laurette… Présentation.

La genèse de l’entreprise

Les trois hommes travaillaient dans l’aéronautique, fleuron industriel de Seine-et-Marne, quand ils se sont demandé pourquoi les vieux containers maritimes restaient à pourrir… Ils cherchaient un moyen de se rapprocher de leurs valeurs en effectuant un travail qui puisse être bénéfique à notre planète. En décembre 2020, ils fondent Le Cocon Français et décident de se reconvertir dans la construction à base de containers maritimes, et cette matière première est disponible par millions dans les ports. Les containers maritimes mis au rebut attendent, sans grand espoir de recyclage, sauf pour construire des maisons. Pour les fondateurs du Cocon Français, l’essentiel est d’avoir une démarche respectueuse de l’environnement. Ainsi, chaque opération menée sur les containers est réalisée dans un esprit écoresponsable. Ils installent donc leur showroom à Bouleurs, et l’atelier de production à Chenoise, près de Provins, est toujours en Seine-et-Marne.

Pourquoi les containers maritimes ?

Pour les fondateurs, l’avantage du container, c’est que les murs de la maison sont déjà formés. Il faut ensuite créer les ouvertures (portes et fenêtres), aménager l’intérieur et l’isoler. Avec un travail minutieux, le container maritime, qui sert de matériau de base, peut être totalement dissimulé par la décoration. Les autres avantages du container, ce sont évidemment sa résistance et son auto-portance… Cela limite l’emploi de matériau plus polluant comme le béton pour la construction d’une dalle par exemple.

Le Cocon Français mise tout sur l’isolation !

Pour isoler leurs constructions, l’entreprise utilise de la laine de coton pour une meilleure acoustique. L’isolation thermique, quant à elle, est assurée par de la laine de bois qui isole le container par l’extérieur. Ensuite, un bardage en fibre de ciment vient recouvrir l’aspect métallique du container. Cette jeune entreprise cible un public de particulier qui souhaite par exemple créer un studio dans leur jardin, que ce soit pour héberger un jeune adulte, une personne âgée ou encore pour en faire le bureau de son autoentreprise.

Combien ça coûte ?

Le Cocon Français affiche un prix d’environ 1800€ le m² pour un aménagement « bureau », et de 2000€ le m² pour un aménagement en studio avec cuisine et salle de bain. Chaque container mesure 13 m², ce qui revient à 23400€ pour un bureau ou 26000€ pour un studio aménagée. Et, bien entendu, les containers sont modulables, empilables, vous pouvez donc choisir une surface de 39 m² ou 130 m² ! Quant aux délais de fabrication, ils sont encore assez courts mais s’allongent en raison de la forte demande actuelle. L’entreprise annonce un délai de 4 à 5 mois entre la commande et la livraison clé en main en ce moment de crise, mais lorsque l’approvisionnement de matières premières est normal, la livraison peut se faire en 1 mois seulement.

Comment contacter le Cocon Français ?

Pour contacter l’entreprise, voici les différentes coordonnées :