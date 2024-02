The Duo : un adolescent de 15 ans invente une parapluie pour deux personnes

Nathaniel Wellen a prouvé qu’être adulte et obtenir de nombreux diplômes ne sont pas des critères indispensables pour devenir entrepreneur. Ce lycéen de 15 ans s’est présenté devant les investisseurs de Shark Tank le 19 janvier dernier pour présenter un parapluie révolutionnaire appelé The Duo. Ce produit innovant imaginé par le jeune Californien installé à Los Angeles a convaincu et a séduit les Sharks, notamment Robert Herjavec, qui a décidé d’investir dans son entreprise. Il a été conçu pour tenir efficacement à l’abri deux personnes de différentes tailles et est actuellement disponible en précommande sur Shed Rain.

Un parapluie imaginé par Wellen à seulement 8 ans

Nathaniel Wellen a eu l’idée de créer The Duo à seulement 8 ans, après avoir vécu une mésaventure à Atlanta, alors que son père l’a ramené à l’école sous la pluie. L’année suivante, il a travaillé avec son père pour développer son invention. Cette dernière est un parapluie équipé de deux poignées, pouvant être tenu par deux personnes simultanément. La seconde poignée de The Duo peut s’étendre jusqu’à environ 30 cm, en appuyant sur un bouton, afin de s’adapter parfaitement à la taille du second utilisateur. Durant le développement du parapluie, le père et le fils ont tout d’abord utilisé une perche à selfie pour créer son mécanisme. Une fois ce dernier au point, ils ont demandé un brevet. Pour information, dans le but de protéger efficacement les utilisateurs de la pluie, cette ingénieuse invention de Nathaniel Wellen est équipée d’une toile en polyester d’approximativement 1,37 mètre de diamètre. Son mât principal est en acier et celui secondaire, en aluminium.

Un partenariat avec Shed Rain

Dans l’optique de faire de son invention un produit fonctionnel et la commercialiser, Nathaniel Wellen a décidé de faire appel à Shed Rain, une marque connue pour ses parapluies innovants. La collaboration entre l’entreprise et le jeune inventeur a commencé en 2022. Pendant deux ans, ils ont fait évoluer The Duo et créé environ 4 à 5 prototypes, avant de passer à la phase de production. D’après Wellen, la célèbre marque ne l’accompagne pas uniquement durant les étapes de prototypage et de fabrication. Elle intervient également dans la distribution et mettra les parapluies à la disposition du grand public dans des magasins tels que Walmart, Target, Kroger ou Costco. Shed Rain détient 49 % de l’entreprise de l’adolescent californien.

Une invention qui a impressionné les Sharks

Durant la présentation de The Duo devant les investisseurs du Shark Tank, Nathaniel Wellen les a impressionnés par son jeune âge, mais aussi par son invention. Mark Cuban a déclaré que le jeune californien est un exemple pour les enfants désireux d’entreprendre. Lori Greiner, quant à elle, a testé un prototype et a apprécié les dimensions généreuses de la toile. Cependant, Cuban, Barbara Corcoran, Kevin O’Leary et Greiner n’ont pas voulu investir dans le projet de Wellen pour diverses raisons. Selon Cuban, Wellen risquerait de perdre le contrôle de son entreprise en diluant ses capitaux propres, dans la mesure où il se retrouverait avec un pourcentage de détention de moins de 50 %.

Il n'a toutefois pas manqué de féliciter l'adolescent. De son côté O'Leary a trouvé que l'âge de l'entrepreneur est un inconvénient. En effet, pour lui, les PDG des sociétés qui travaillent en partenariat avec lui doivent être disponibles 24 heures sur 24. Dans le cas de Wellen, il serait particulièrement difficile, voire impossible, de le contacter durant les heures de cours, par exemple. Contrairement aux autres investisseurs, Robert Herjavec s'est dit optimiste concernant le projet de l'adolescent et a accepté d'injecter plus de 92 500 € pour 18 % de l'entreprise de celui-ci. Plus d'informations : shedrain.com.