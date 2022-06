Mabu : un étonnant “parapluie lanterne” qui vous permet de voir et d’être vu la nuit !

Alors que cet objet existe depuis des siècles, il est l’un des rares produits du quotidien, à n’avoir pas vraiment évolué depuis sa création… Lui, c’est le parapluie, objet indispensable pour se protéger d’une météo capricieuse. Objet de mode pour certains, ringard pour les autres, il évite la désagréable capuche du fameux Kway qui ne tourne pas avec la tête comme le décrit Dany Boon dans son sketch hilarant ! Selon sa définition, le parapluie est un dispositif portable et pliable, permettant de se protéger de la pluie et servant aussi à se protéger du soleil. Une entreprise japonaise innove avec un parapluie qui va vous permettre de vous éclairer la nuit, par temps de pluie. Son nom : Umbrella Lantern. Utile ou pas, nous vous laisserons en juger. Présentation.

Un peu d’histoire…

C’est l’empereur chinois Wang Mang, fondateur de la dynastie Xin qui serait l’inventeur du parapluie / parasol. Cet objet était réservé à l’empereur pour le protéger lors de cérémonies religieuses et s’installait sur un chariot, se pliait et s’ouvrait sur des bras articulés. En France, il faudra attendre 1705 et Jean Marius, un commerçant parisien, qui invente le parapluie brisé qui se range dans un étui. En 1759, Navarre, savant français, invente le parapluie canne qui se range dans la canne ! Pendant la Révolution française, le parapluie devient un accessoire de mode pour la haute société. LIl n’a pas vraiment évolué dans sa forme mais il est parfois l’objet de drôles d’innovations.

L’Umbrella Lantern c’est quoi ?

Ce parapluie original nous vient du Japon, il a été créé par la société Mabu et propose un dispositif ingénieux qui vous permet des rester au sec et de continuer vos balades nocturnes, éclairés par le parapluie, qui se transforme en lampe portable. Le parapluie est tout simplement équipé de lumières LED intégrées dans les baleines, que vous pouvez allumer ou éteindre grâce à un petit interrupteur sur le manche. Mabu a conçu son parapluie lanterne en quatre coloris : Carmine, Water, Light gray et Midnight blue. Le parapluie mesure environ 102 centimètres pour un diamètre de 82 centimètres et pèse 460 grammes. Il fonctionne avec 3 piles AAA, se plie et peut donc se transporter facilement ! Ce parapluie vous permet de voir et d’être vu… Sur une route de campagne par exemple, il permet aux automobilistes de vous voir de loin, et à vous de voir où vous mettez les pieds ! L’umbrella lantern est disponible sur le site Mabu au prix de 3300 Yen, soit environ 24 € mais nous ne savons si l’expédition est possible en France, ni le coût des frais de port.

D’autres parapluies insolites ?

Il nous vient aussi du Japon, et c’est l’œuvre d’un designer qui propose un parapluie qui se transforme en chaise (ou l’inverse). Le parapluie baptisé Hide&Seek Furniture ressemble trait pour trait à un parapluie normal. Mais, il cache un petit dispositif qui permet de le transformer en chaise avec une assise qui reste sèche ! Le parapluie SENZ est disponible en France et nous arrive des Pays-Bas. Il a la particularité, et l’intelligence d’être asymétrique et ainsi de protéger aussi votre dos de la pluie… Une petite modification technique qui est bien utile pour vous garder plus au sec qu’un parapluie classique !