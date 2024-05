TY-3R, l’invention d’un drone très innovant qui se transforme en bouée de sauvetage

Avec l’arrivée des beaux jours, les ponts de mai, et dans un avenir proche, les vacances d’été, les sports nautiques et les baignades reviennent sur le devant de la scène. Et, avec ces activités, reviennent aussi les risques qui leur sont liés : noyades, accidents et sauvetage en milieu aquatique. Entre le 1ᵉʳ juin et le 20 août 2023, 253 noyades suivies de décès ont été enregistrées en France, selon ce document publié par Santé Publique France. Les sauveteurs en mer sont, chaque année, sollicités pour des baigneurs à la dérive, ou emportés par des baïnes dans le sud-ouest. Une entreprise chinoise, Didiok Makings, tente de venir en aide aux sauveteurs (et aux naufragés) en inventant le Flying Lifebuoy TY-3R, un drone de sauvetage hybride qui s’envole vers les nageurs et devient une bouée de sauvetage. Découverte.

Un quadricoptère et une bouée de sauvetage

Le drone Flying Lifebuoy est, en réalité, le fruit d’un croisement entre un quadricoptère et une bouée de sauvetage. Il a évidemment pour objectif de sauver des naufragés ou des baigneurs en perdition. L’idée, pour l’inventeur, étant de proposer un appareil qui puisse transporter une bouée de sauvetage rapidement, dans des lieux difficiles d’accès, puis de revenir à son point de départ. Le drone s’est alors imposé à Didiok Makings, comme la solution la plus adéquate. Une fois le drone envoyé, il est capable d’atteindre rapidement la zone de sauvetage, il jette la bouée au baigneur, qui peut s’en saisir pour attendre, en sécurité, les sauveteurs humains !

Une capacité de flottaison de deux personnes

Cette invention révolutionnaire, selon le fabricant, s’élève d’un simple appui sur un bouton de sa télécommande et permet une visualisation de l’espace grâce à sa caméra embarquée 720 p. inclinable. Une fois la mission de récupération du nageur terminée et que le drone n’est plus nécessaire pour le maintenir à flot, une autre pression sur un bouton le guide automatiquement vers les coordonnées GPS de son point de départ. Le TY-3R est équipé pour retourner automatiquement vers son opérateur en cas de perte de contact radio. Avec une capacité de flottaison de jusqu’à deux adultes, il dispose d’une portée de communication de 1,1 km, atteignant une vitesse maximale de 47 km/h avec plus de 10 minutes d’autonomie par charge de batterie. Pesant moins de 5 kg, il est entièrement étanche selon la norme IP68, lui permettant de résister à une immersion jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes.

Pour les professionnels du sauvetage

Le drone de sauvetage chinois serait déjà disponible au prix de 11 803 $ soit 11 062 € approximativement. Bien entendu, il se destine avant tout aux professionnels du sauvetage, et se présente comme une innovation qui pourrait sauver de nombreuses vies humaines. Cette « bouée de sauvetage volante TY-3R » comme la surnomme l’entreprise, serait évidemment un précieux outil s’il équipait tous les sauveteurs…

Le drone de sauvetage chinois serait déjà disponible au prix de 11 803 $ soit 11 062 € approximativement. Bien entendu, il se destine avant tout aux professionnels du sauvetage, et se présente comme une innovation qui pourrait sauver de nombreuses vies humaines. Cette « bouée de sauvetage volante TY-3R » comme la surnomme l'entreprise, serait évidemment un précieux outil s'il équipait tous les sauveteurs…

Mais, son prix pourrait être un frein à son développement, non ? En savoir plus sur ce concept génial ? Rendez-vous sur didiokmaking.com.