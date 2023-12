SwimVest, un gilet innovant équipé de coussins gonflables conçu pour protéger les nageurs de la noyade

Si les gilets de sauvetage et les autres dispositifs d’aide à la flottabilité disponibles sur le marché permettent de prévenir efficacement les noyades, ils sont généralement destinés à la navigation de plaisance. Ils ne sont pas adaptés à certaines disciplines telles que la pêche sous-marine ou l’apnée, etc. En effet, ils sont souvent encombrants et ont été conçus pour permettre à leur porteur de flotter en permanence. Pour protéger les amateurs de sports nautiques de la noyade, tout en leur procurant la possibilité de s’adonner à différentes activités en toute liberté, Hexoray a mis au point le SwimVest. Ce gilet se démarque par sa conception hydrodynamique et ses coussins d’air pouvant faire office d’aide à la flottabilité, en cas d’urgence. Il fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Des coussins pouvant être gonflés rapidement et facilement

Le SwimVest est équipé de trois coussins gonflables, dont deux sont positionnés sur la poitrine et, le troisième, au niveau de la nuque. Ils sont connectés à une cartouche de CO₂ certifiée ISO de 18 g. En cas de situation pouvant entraîner une noyade telle qu’une crampe, il suffit de tirer sur une poignée située sur un côté du gilet pour les gonfler en une fraction de seconde. Grâce au positionnement des airbags, le porteur peut se maintenir efficacement à flot, la tête tournée vers le haut et demander de l’aide ou attendre que son malaise passe pour rejoindre le rivage. À noter que les coussins du SwimVest sont constitués de nylon enduit de polyuréthane, pouvant résister à plus de 9 000 cycles de pliage. Après les avoir déployés, le nageur peut donc les réutiliser en les repliant dans le gilet et en remplaçant la cartouche de CO₂.

Un gilet adapté à tous types d’activités nautiques

L’objectif de Hexoray dans la conception du SwimVest est d’améliorer la sécurité des nageurs, tout en leur offrant un confort optimal, quelles que soient les activités. Pour éviter d’entraver les mouvements du porteur, tous les éléments encombrants, notamment la cartouche de CO₂, sont placés dans le dos du gilet. Outre le positionnement des composants, l’entreprise a longuement étudié les formes, mais également les matériaux qui composent le SwimVest pour réduire significativement les forces de frottement. Le gilet reste ajusté au corps du nageur, tant que les coussins ne sont pas déployés, et est constitué de néoprène Yamamoto recouvert d’un revêtement lisse, réduisant grandement la résistance de l’eau. Réalisé à partir de calcaire, ce matériau est flexible et léger, et se trouve nettement moins polluant que le néoprène à base de pétrole.

SwimVest : un projet qui a commencé en 2019

Le développement du SwimVest a commencé en 2019. L’équipe de Hexoray a tout d’abord mis au point un système permettant aux nageurs de gonfler des coussins à l’aide d’une cartouche de CO₂, en cas de danger. Elle s’est ensuite penchée sur le design du gilet afin de réduire au maximum les forces de frottement et offrir un niveau de confort optimal à son porteur. En 2020, plusieurs prototypes ont été réalisés et l’équipe de l’entreprise a travaillé sur le positionnement des coussins gonflables pour permettre aux nageurs de rester à flot, la tête orientée vers le haut.

De 2021 à 2022, elle s’est lancée dans la recherche de partenaire pour la fabrication du SwimVest, tout en optimisant davantage le design de leur produit. Actuellement, toutes les étapes nécessaires à la production ont été réalisées et le gilet fait l’objet d’une campagne de crowdfunding. Cette dernière devrait prendre fin le 10 février 2024 et à l’heure où nous écrivons ces lignes, elle a permis à Hexoray de lever environ 2 900 €. Concernant le prix du SwimVest, il est proposé à 179 € pour les Early Birds et à 199 € pour les consommateurs classiques. Plus d’informations : Kickstarter. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .