Cette association récupère et transforme les combinaisons de plongée usagées pour aider les plus démunis

Nous sommes bien à l’abri, au chaud, dans nos maisons isolées du froid, avec le chauffage qui tourne à plein régime. Toutefois, qu’en est-il de ceux qui ne possèdent pas de toits pour s’abriter, ni de couvertures pour se protéger du froid ? Le nombre de personnes sans domicile en France est estimé à 330 000 par la Fondation Abbé Pierre, au 1ᵉʳ février 2023, soit 130 % de plus en 10 ans. Des chiffres qui donnent le tournis et qui poussent même les Restos du Cœur à sélectionner leurs bénéficiaires, une première depuis la naissance des Restos en 1985, comme l’indique Le Point. Du côté de Marseille, Mathieu Ferreira et son association Les Pêcheurs du Cœur ont inventé une nouvelle manière de leur venir en aide. Ils fabriquent des couvertures pour les sans-abris avec des combinaisons de plongée. Découverte.

Les Pêcheurs du Cœur, qu’est-ce que c’est ?

Cette association de bénévoles, fondée en 2019 par Mathieu Ferreira, garagiste de profession et passionné de pêche sous-marine, collecte les combinaisons de plongée usagées. Grâce à ce matériau étanche, isolant du froid et résistant, l’association transforme ces combinaisons en coussins ou en tapis isothermes qu’elle donne aux sans-abris. « Ce sont des vêtements qui s’usent assez vite, que l’on utilise de mai à fin août et que les gens ont tendance à jeter », explique Mathieu dans une interview sur Made In Marseille. Un déchet qui ne devrait pas l’être, lorsque l’on connaît le potentiel isolant de ces combinaisons en néoprène. Mais ce pêcheur passionné n’a pas attendu cette année pour œuvrer pour les sans-abris ! Depuis 15 ans, une partie de ses pêches est donnée à ceux qui n’ont pas l’occasion de manger du poisson frais au quotidien.

Pourquoi du néoprène pour les sans-abris ?

À l’évidence, les personnes sans-abris sont soumises aux aléas climatiques, en été comme en hiver. La canicule est redoutable lorsque l’on vit dans la rue, mais c’est bien le froid qui est la première cause de mortalité de cette population. En effet, en étant souvent allongées à même le sol, les quelques cartons ou couvertures ne leur sont pas suffisants pour affronter des températures hivernales. Or, une combinaison de plongée peut résister à des températures glaciales, certaines allant jusqu’à -12 °C pour la plongée en eaux froides. Le sans-abri peut ainsi poser le tapis en néoprène au sol et être totalement isolé du froid grâce à ce dernier. « La personne qui dort dehors, à-même le sol, sera protégée et aura une meilleure isothermie au niveau corporel en s’enroulant dedans », ajoute le fondateur de l’association.

Comment sont fabriqués les tapis et les couvertures ?

Chaque année, les Pêcheurs du Cœur, qui viennent de la France entière, se réunissent à Marseille pour collecter, découper, coller et assembler les combinaisons récupérées. Les tapis et les couvertures ainsi fabriqués bénévolement seront ensuite redistribués gratuitement aux sans-abris de Marseille, notamment autour du stade Vélodrome. Marseille compte environ 14 000 sans-abris, selon Le Monde, pour 9 000 places d’hébergement, autant dire que les couvertures des Pêcheurs du Cœur sont essentielles.

Pour faire don de votre combinaison usagée, contactez directement l'association en envoyant un message à la page Facebook des Pêcheurs du cœur. Les vêtements peuvent être déposés à la carrosserie MDJ, route des Sauvaires à Meyreuil, ou récupérés directement par Mathieu Ferreira à Marseille.