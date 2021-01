En Allemagne, six étudiants inventent la capsule « Ulmer Nest » pour que les sans-abris s’y réchauffent !

Avec l’arrivée des grands froids, les personnes sans abris souffrent encore plus de leur situation. Les accueils d’urgence sont saturés et il n’existe pas vraiment d’alternative durable pour loger ces gens. D’autant plus que certains vivent près de leurs animaux, et les structures ne peuvent pas les accueillir.

En Allemagne, les étudiants de la ville d’Ulm inventent un concept génial pour permettre à ses sans logis de pouvoir se réchauffer, l’Ulmer Nest. La ville d’Ulm peut atteindre les -15°c en hiver ! Par temps de Covid 19, les lieux où il fait chaud sont fermés ou très réglementés. Les étudiants d’Ulm proposent donc des capsules pour les sans-abris ! Explications.

Un projet de la municipalité et de 6 étudiants

A l’initiative de la municipalité et en association avec six étudiants en design, ils créent des « pods réchauffants » ! Attention, il ne s’agit pas de proposer un logement. Mais plutôt des petites structures pour pouvoir garder un peu de chaleur.

Ce ne sont pas non plus des tiny-house ou des abris précaires, l’enjeu n’est pas de loger les sans-abris mais de les protéger du froid. Ainsi, ceux qui ne peuvent pas être hébergés dans un centre d’accueil, par refus ou parce qu’ils ont un animal avec eux, peuvent profiter de la chaleur de ces capsules.

Un abri mais pas un logement !

A l’intérieur, il y fait chaud ! On y trouve un détecteur de fumée et un capteur d’humidité vérifiant la température intérieure. Les capsules sont reliées à la municipalité grâce au système de verrouillage qui indique en direct si la capsule est occupée.

Evidemment, cela ne remplace ni un toit, ni un lit bien chaud, mais parfois les situations sont telles qu’un abri chauffé peut permettre de sauver des vies ! La municipalité d’Ulm entend protéger tous ces citoyens, même ceux qui n’ont plus rien. Ces capsules un peu futuristes pourraient être une alternative pour les sans-abris. Qui plus est, le design plutôt agréable pourrait s’intégrer parfaitement dans le paysage urbain.