Seabike, un « vélo sous-marin » pour se déplacer plus rapidement dans l’eau en surface et en plongée

Que diriez-vous d’un équipement de natation permettant de nager à grande vitesse, que ce soit dans un lac, une piscine, une rivière ou en mer ? En tout cas, c’est la promesse du Seabike. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un vélo aquatique. Néanmoins, il arbore un design radicalement différent des vélos nautiques que nous avons déjà pu découvrir tels que l’Hydro Kèkè et le Manta5 Hydrofoiler. Le Seabike a été conçu pour être utilisé en position allongée. De plus, il est portable grâce à ses dimensions réduites et son poids plume. Cet appareil de nage innovant se présente sous la forme d’une tige au bout de laquelle se trouve une hélice de 38 cm de diamètre reliée à une paire de pédales.

Pratique et résistant

Comme vous l’aurez compris, le Seabike fonctionne grâce aux efforts de pédalage du nageur. Cela veut également dire que les mains de ce dernier sont libres. Il se fixe au corps par l’intermédiaire d’une ceinture dont le serrage est réglable, la longueur de la tige peut aussi être réglée pour s’adapter à la taille de l’utilisateur. Ces réglages ainsi que l’assemblage peuvent se faire en moins de deux minutes. Par ailleurs, ce vélo aquatique made in France est constitué de matériaux légers, solides et résistants à la rouille, ce qui en fait un équipement de natation adapté aux eaux douce et salée. Seabike affirme notamment avoir porté son choix sur le carbone et le titane, le produit adopte ainsi une conception sans acier.

Parcourir plusieurs kilomètres à la nage

Par ailleurs, le monocycle nautique a l’avantage d’être facile à apprendre et à utiliser. Il peut servir pour nager aussi bien à la surface de l’eau qu’en plongée. Grâce à l’augmentation de la vitesse de déplacement et la baisse des efforts physiques nécessaires, il permet d’explorer des zones aquatiques plus vastes. Il serait notamment possible de parcourir plusieurs kilomètres de distance à la nage sans se fatiguer. Cela est dû au fait que le nageur pédale comme s’il marchait. Un mouvement auquel les muscles sont donc habitués.

Prix et disponibilité

Il est intéressant de mentionner que le Seabike pèse seulement 2,5 kg, et grâce à sa conception ingénieuse, il permet de nager jusqu’à 8 km/h. D’ailleurs, il est flottant. Cela signifie qu’on n’aura pas besoin de plonger pour le retrouver s’il se détache d’une manière ou d’une autre. Ce vélo nautique innovant est d’ores et déjà disponible en vente sur le site web de son fabricant. Plusieurs modèles sont proposés avec un prix de base de 290 €. Plus d’infos : seabike.fr. Seriez-vous tentés par une petite plongée à vélo ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .