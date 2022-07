Ils inventent le SwimTalkie, un petit boitier pour communiquer et accompagner les nageurs

L’eau est un élément dans lequel on peut évoluer, où l’on peut se sentir bien, mais c’est aussi un élément qui peut angoisser certaines personnes, voire en paralyser d’autres de peur. Dans l’eau, on voit grâce à des lunettes, mais impossible d’entendre ce qui se passe à l’extérieur. Lorsqu’un maître-nageur de Sartrouville, Nasser Zaidi discute de ses problèmes de communication avec ses élèves, Thomas Vanoverschelde se dit que rien n’existe encore pour communiquer facilement sous l’eau. Il réfléchit alors à un système de communication entre le maître-nageur et son élève, et fabrique chez lui, un premier prototype de ce qui deviendra le SwimTalkie. Une invention française qui vient de boucler sa campagne sur Ulule. Découverte !

Le SwimTalkie c’est quoi ?

Thomas Vanoverschelde s’entoure de son ami maître-nageur et de Romain Eliasse, triathlète semi-professionnel pour tester son invention… Les trois amis décident alors de déposer les brevets et de fabriquer un produit “plus propre, plus étanche et plus fiable”. A force de travail et grâce à leurs expériences en milieu aquatique, ils parviennent à fabriquer un petit boitier de 50 grammes qui va permettre la communication « sous-marine ». La première version du SwimTalkie possède une portée de 200 mètres et une autonomie de 5 heures. Il vient se fixer sur les lunettes de natation, se glisse sous le bonnet ou dans la combinaison. Il est possible d’y connecter toutes sortes d’écouteurs car le boîtier est dissocié du système auditif. Le maître-nageur peut également s’adresser à différents nageurs dans un même groupe mais il peut aussi servir à écouter de la musique en étant relié au smartphone sur une application musicale par exemple.

Une aide aux personnes souffrant d’aquaphobie

Si, au départ, cette invention se destinait aux professionnels pour communiquer avec leurs élèves ou au coach avec leur athlète, le SwimTalkie pourrait aussi aider les personnes aquaphobes, ou encore plus simplement, les parents… Thomas Vanoverschelde explique dans une interview accordée à Ouest France : « Son premier objectif est de mettre en relation un entraîneur, resté sur le bord du bassin, et une personne qui est sous l’eau et qui apprend à nager. Grâce au SwimTalkie, il peut donner ses consignes, corriger son élève et l’accompagner sans interruption. » Le SwimTalkie est conçu pour fonctionner dans n’importe quel milieu aquatique. On peut ainsi imaginer un moniteur de kitesurf dirigeant son élève ! Mais ce petit boitier pourrait aussi permettre aux parents de pouvoir communiquer avec leurs enfants en cas de danger ou si l’enfant va trop loin. Parfois, avec le bruit environnant, le vent, les vagues, il est difficile d’entendre une voix à quelques mètres. Le SwimTalkie permettrait donc une sécurité supplémentaire dans ce cas précis. Quant aux personnes aquaphobes ou handicapées, elles pourraient profiter des joies de la natation tout en étant guidées vocalement dans leur évolution.

Le SwimTalkie, combien ça coûte ?

Les trois entrepreneurs viennent de lever un peu plus de 10 000€ de fonds via une campagne Ulule pour pouvoir lancer sa commercialisation. Ils doivent encore trouver quelques financements et cela devrait, selon Thomas, être fait cet été. Quelques clubs de natation semblent déjà intéressés par l’invention et ils sont soutenus par la ligue d’Île-de-France de triathlon. Si tout va bien, le SwimTalkie devrait donc bientôt voir le jour, et se vendre autour de 80€, un prix raisonnable pour une invention qui pourrait tout changer, et améliorer le travail des maîtres-nageurs et la compréhension des élèves ! Top non ?