Floatee : ils inventent le premier t-shirt (gilet de sauvetage) anti-noyade !

La saison actuelle n’est pas la plus propice aux activités nautiques, ce n’est pas une raison pour ne pas prévoir ses prochaines vacances à la mer. Lorsque l’on part au bord de l’eau avec un enfant en bas-âge, le risque de noyade est toujours présent. Il suffit de quelques secondes d’inattention ou d’une fugue pour qu’un drame se produise… En France, chaque été, 50 enfants de moins de 13 ans, décèdent de noyade accidentelle, et si rien ne vaut la surveillance des parents, il n’existait jusqu’à maintenant aucun dispositif de sécurité permettant de limiter les risques au maximum… Ce pourrait être chose faite grâce au Floatee, un t-shirt anti-noyade, inventé par deux ingénieurs toulousains, qui se transforme en gilet de sauvetage. Découverte !

Le Floatee pourquoi faire ?

Des enfants de moins de 6 ans sont chaque année victimes de noyade, et la plupart du temps, dans des piscines privées… L’enfant échappe quelques instants à la vigilance, lors d’une réception familiale, est attiré par la splendide piscine du jardin, tombe et se noie à quelques mètres de ses parents… Les noyades en piscine privée de jeunes enfants représentent 22% des noyades tous âges confondus. Pour lutter contre ce fléau, qui peut toucher tout le monde, deux ingénieurs ont inventé un t-shirt anti-noyade, le Floatee. Rappelons que les piscines privées sont soumises à des dispositifs de sécurité obligatoires, en fonction de leur taille, profondeur etc., comme nous vous les rappelions cet été !

Comment fonctionne le Floatee ?

Les dispositifs de sécurité existants tels que brassards ou bouées, s’utilisent dans l’eau, et donc, sous la surveillance des parents… Mais, il n’existe aucun dispositif à porter sur la terre ferme, et qui protégerait l’enfant en cas de chute accidentelle. Le Floatee vient donc combler ce manque en matière de sécurité des enfants. Il est conçu avec un système innovant qui transforme en trois secondes, un t-shirt en gilet de sauvetage, dès qu’il se trouve immergé.

Thibaut Choulet et Philippe Rouvier, deux ingénieurs Toulousains qui se sont connus sur les bancs de l’INSA ont imaginé ce t-shirt innovant qui permet aux enfants d’être en sécurité, et aux parents d’enfant de 18 mois à 6 ans d’être plus serein lorsqu’une piscine se trouve à proximité, même si la surveillance parentale doit bien sûr rester la priorité ! Après plus de 50 prototypes testés, ils sont parvenus à faire breveter leur invention… Lorsque l’enfant porte ce qui ressemble à n’importe quel autre t-shirt, il est protégé aussi des UV mais quand il se trouve immergé plus de trois secondes, il se gonfle tel un gilet de sauvetage… Le Floatee est d’ailleurs certifié de la sorte au niveau européen.

Quelques détails de la fabrication…

Thibaut Choulet explique par exemple que Floatee se compose en fait de 14 emplacements différents, au lieu des cinq d’un t-shirt classique. A l’intérieur du t-shirt, est glissé un système gonflable de l’épaisseur de deux feuilles de papier. Le Floatee cache aussi à l’intérieur un déclencheur soluble, qui lorsqu’il sera en contact avec l’eau, va percer une cartouche de CO2 qui gonflera alors le t-shirt. Actuellement en campagne de financement participatif sur Ulule, le Floatee est disponible en précommande au prix de 109€ au lieu de 140€, prix prévu lors de sa commercialisation en mars 2023… 109€ pour apporter une sécurité supplémentaire aux enfants lors de vos prochaines vacances, un investissement minime qui pourrait leur sauver la vie ! Plus d’informations : floatee.co