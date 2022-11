Hij : l’invention d’un bracelet connecté qui permet de localiser les plongeurs et les navigateurs en détresse

Savoir à tout moment où se trouve un plongeur, un kayakiste ou un marin serait évidemment une solution sans précédent pour pouvoir les secourir en cas de besoin. À Lannion, Alain Le Meur a inventé le bracelet Hij, et après trois ans de labeur, il vient de présenter son innovation au festival de l’image des mondes sous-marins à Trébeurden où il a reçu l’Ormeau de bronze. Une reconnaissance pour cet objet qui pourrait bien sauver quelques vies dans l’avenir ! Les disparus en mer, que ce soit les marins, ou les plongeurs, ont une infime chance d’être retrouvés à temps pour être sauvés. Avec ce bracelet innovant et technologique, tout pourrait changer, et c’est une excellente nouvelle ! Présentation.

Quelle est cette invention ?

Alain Le Meur, chef de bord de l’Ar Jentilez, un voilier de promenade depuis de nombreuses années, a imaginé « une solution pour sécuriser les activités nautiques ». Le bracelet Hij est un dispositif de sécurité, qui fonctionne sur trois réseaux simultanément : un embarqué sur un engin de secours, un sur un bateau, et un autre, terrestre. Avec ce bracelet, un centre nautique ou de plongée peut savoir à tout moment où sont les navigateurs ou les plongeurs. L’inventeur précise que ce bracelet est destiné à tous les pratiquants d’activités nautiques, y compris kayak ou paddle, et qu’il permet de localiser, en temps réel, toute personne le portant.

Comment fonctionne-t-il ?

Le premier avantage de ce bracelet est qu’il offre l’opportunité d’être en communication directe avec les secours. Toutes les dix minutes, il émet une position GPS, et si l’utilisateur déclenche le « mode alarme », c’est alors toutes les trois minutes ! Il est capable de fonctionner jusqu’à 50 mètres de profondeur, et couvre une distance de 5 à 10 miles autour du bateau, soit 8 à 16 km. Il dispose aussi d’une autonomie de 15 jours et d’un stroboscope qui émet un signal lumineux visible à 0.5 mile, soit 800 mètres environ. L’inventeur dit n’avoir aucun concurrent dans le monde à l’heure actuelle, grâce à une technologie peu coûteuse, capable de fonctionner dans le monde entier.

Quelques détails plus techniques

Le bracelet Hij est en réalité connecté à un réseau opérateur LoRaWan/Sigfox et/ou à un réseau embarqué. Les informations sont transmises aux différents contacts préalablement enregistrés par l’utilisateur, qui pourront alors prévenir les secours. Le bracelet ne fonctionne pas sous l’eau, mais peut supporter les profondeurs, et donc localiser les plongeurs lors de la remontée. Il se destine aussi aux professionnels des activités nautiques, qui peuvent géolocaliser en permanence leurs embarcations en location et intervenir plus rapidement. Le système pour les kayaks, paddles ou surfs est un tracker qui fournit la position GPS toutes les 10 minutes, mais qui prévient aussi de l’arrivée ou du départ d’une embarcation. Le pack bracelet comprend une balise/bracelet, un chargeur à induction et son câble ainsi qu’un an d’abonnement pour une utilisation illimitée. Il faudra ensuite renouveler l’abonnement pour un an. Le bracelet Hij devrait être disponible dès janvier 2023 dans le monde entier. La Polynésie Française se dit déjà très intéressée par le système et ce ne devrait pas être le seul département à valider cette invention géniale qui permettrait aux naufragés ou perdus en mer, d’être plus vite retrouvés. Plus d’informations : rendez-vous sur le site Hij.