Smaco S700MAX, l’invention d’un système de plongée sous-marine allégé et tout-en-un qui mise sur la portabilité

Smaco est une entreprise chinoise qui ambitionne de démocratiser la plongée récréative. Son catalogue comprend notamment des mini-bouteilles et des accessoires conçus pour les petites plongées à faible profondeur. Elle vient procéder à la mise à jour de son offre en lançant le Smaco S700MAX qui est un système de plongée composé d’une ou de deux bouteilles compactes, en fonction de la configuration choisie par le client.

Un système léger et pratique

Grâce à leur taille, les réservoirs d’air qui composent le S700MAX peuvent se glisser facilement dans le gilet de stabilisation, baptisé BackPro, qui peut également faire office de sac à dos pour le transport. Chaque bouteille est fabriquée en alliage d’aluminium 6061 et possède un volume de 1,9 l. Elle accuse chacune 36 cm de hauteur pour un diamètre de 11 cm et un poids de 2,9 kg (hors de l’eau). Chaque bouteille supporte aussi une pression allant jusqu’à 200 bars et permet de respirer de 30 à 45 min sous l’eau. Pour les remplir d’air, il suffit d’utiliser une pompe manuelle, un compresseur d’air électrique ou une bouteille de plongée traditionnelle contenant de l’air.

Compatible avec des bouteilles tierces

Smaco a prévu un régulateur, un manomètre et un tuyau de remplissage permettant aux deux bouteilles de fonctionner de concert. Il est intéressant de noter que le BackPro, dont le propre poids est d’environ 3,4 kg, est également en mesure d’accueillir des réservoirs tiers d’une capacité allant jusqu’à 12 l. Par ailleurs, le sac à dos est doté d’un compartiment de rangement pour les accessoires de plongée (gants, masque, etc.)

Proposé en précommande sur Kickstarter

Le Smaco S700MAX est actuellement proposé en précommande sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Au moment où nous rédigeons ces lignes, l’entreprise a déjà réussi à lever plus de 24 000 $ (22 000 €) sur un objectif de 10 199 $ (9 932 €). Pour 949 $, Smaco s’engage à fournir à l’acheteur une bouteille, un BackPro, ainsi qu’un adaptateur de remplissage. En ce qui concerne le prix de détail prévu, il est de 1 299 $ (1 188 €).

Il convient de souligner que ce système est certifié pour une plongée à 10 m de profondeur au maximum. D’ailleurs, avant de plonger, soyez toujours conscient des risques que vous encourez. Pour utiliser le Smaco S700MAX en toute sécurité, il est alors préférable de bien se renseigner, voire de suivre une formation de plongée sous-marine. Plus d’informations : kickstarter.com / smacodive.com