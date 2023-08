Scorkl ajoute un compresseur d’air électrique (et sans fil) à sa bouteille de plongée miniature

En 2017, Scorkl a lancé sa bouteille de plongée éponyme, dont la taille permet au plongeur de l’utiliser en la plaçant directement au niveau de sa bouche. L’entreprise revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec un autre produit pour compléter le matériel. Il s’agit d’un compresseur d’air électrique portable qui permet de recharger la bouteille miniature plus facilement. Auparavant, pour effectuer une telle opération, les utilisateurs devaient soit utiliser une pompe manuelle, soit une autre bouteille et transférer l’oxygène contenu dedans.

Remplir plus facilement la bouteille de plongée miniature

Désormais, avec ce nouvel accessoire, il est possible de recharger la Scorkl de façon plus pratique. L’entreprise affirme avoir conçu le dispositif dans le but de faciliter la recharge sur place. Il est important de souligner que la Scorkl 2.0 n’augmente pas la durée d’utilisation de la bouteille qui est toujours d’environ 10 min par plongée. Par contre, en utilisant le nouvel accessoire, le plongeur pourra la remplir plus rapidement.

Pouvant être alimenté par une batterie externe

Pour recharger la petite bouteille de plongée avec le système Scorkl 2.0, il suffit d’alimenter le compresseur via une prise 220 V et d’appuyer sur le bouton de mise en marche. Le dispositif peut également fonctionner avec une batterie de voiture ou une batterie de bateau. Afin de le rendre encore plus pratique et plus autonome, Scorkl a veillé à ce qu’il puisse être alimenté par une batterie externe. Selon les détails fournis par la start-up, le système fonctionne avec une simple batterie de 18 V que l’on peut trouver facilement dans les magasins de bricolage.

Un succès remarquable sur Kickstarter

Scorkl a toujours mis l’accent sur la sécurité des utilisateurs. L’entreprise nous invite ainsi à prendre conscience du fait que son produit ne dispose que de quelques minutes d’autonomie. De plus, selon David Hallamore, le fondateur de l’entreprise, l’œdème pulmonaire constitue un risque réel qu’il ne faut pas négliger. Sinon, sachez que le Scorkl 2.0 est actuellement disponible sur la plateforme de financement participatif Kickstarter.

Moyennant la somme de 1 765 dollars australiens, soit à peu près 1 040 €, la start-up promet de fournir une bouteille, un compresseur et une batterie. Au moment de la rédaction de cet article, le produit a déjà récolté 213 695 dollars sur un objectif de 9 857 dollars ! Plus d’informations : scorkl.com / Kickstarter.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().