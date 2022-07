Six inventions et innovations qui pourraient bien vous sauver de la noyade cet été !

Selon Santé Publique France, “les résultats préliminaires de l’enquête NOYADES rapportent un nombre total de 1 983 noyades entre le 1er juin et le 31 août 2021, incluant 1 119 noyades accidentelles documentées, dont 250 suivies de décès (22 %)”. Et depuis le début de la saison estivale 2022, malheureusement les faits divers concernant les noyades en piscine privée, en lac ou en mer, font la une des journaux. Même si les précautions sont de mises et que la surveillance des enfants est absolument essentielle, il existe quelques inventions bien utiles en matière de sécurisation de la baignade. En mer, ou en piscine, ces quelques inventions pourraient bien sauver des vies…

Wave, un système qui détecte la noyade d’un enfant

Le système Wave est conçu pour la prévention des noyades de l’enfant. Il se compose d’un Hub qui se place près du plan d’eau et d’un tracker que l’enfant doit porter comme un serre-tête, ou fixé sur le maillot de bain. Ce Hub peut d’ailleurs contrôler 10 enfants simultanément. Le module Bluetooth va transmettre un signal au Hub deux fois par seconde; le temps d’immersion peut être réglé entre 15 et 45 secondes. Dès que ce temps est dépassé, Wave déclenche une alarme et fait clignoter le tracker immergé. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Wave.

OneUp, la bouée de secours qui se gonfle au contact de l’eau

OneUp est une bouée de secours en forme de tube dont la taille est semblable à celle d’une canette de soda. Ce design a été pensé pour pouvoir la lancer avec précision. Concrètement, lorsque l’on lance la OneUp, et qu’elle entre en contact avec la surface de l’eau, elle se gonfle immédiatement et dévoile une bouée de secours au nageur en difficulté. Elle s’adresse à toute personne de moins de 150 kilos ainsi qu’aux enfants. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site OneUp.

U-Safe, le bouée drone qui repêche les hommes à la mer

U-Safe est un système de bouée drone qui permet de repêcher les baigneurs égarés ou ayant chaviré. Cette innovation a été inventée par la société portugaise Noras Performance et consiste en une petite bouée de sauvetage positionnée sur un drone que l’on peut télécommander pour qu’elle arrive au plus près du nageur en péril. Elle est évidemment conçue pour que le nageur s’y accroche, mais elle peut également le ramener à bon port ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site U-Safe.

Ploota, le collier qui cache une bouée d’urgence

Ploota est un petit accessoire qui se porte autour du cou et qui se destine à tous les adeptes de sports nautiques. Il est totalement autonome et capable de détecter les situations d’urgence. Et, en cas d’urgence justement, et même si le nageur est inconscient, il va libérer deux coussins gonflables qui vont le remonter à la surface. Il fonctionne grâce à deux cartouches de CO2 remplaçables. Il est donc réutilisable et assure une sécurité totale du nageur sans le gêner dans ses mouvements. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Ploota.

Sun-Float, le haut de combinaison avec gilet gonflable

Sun-Float est un système qui inclut un gilet de sauvetage dans le haut d’une combinaison de surf par exemple. Concrètement, c’est un maillot flottant qui vous maintient à la surface de l’eau en cas de noyade. Discret et confortable, ce maillot ne gêne pas quand il n’est pas gonflé, et doit être déclencher par le nageur… Il permet à ce dernier, même blessé, de rester à la surface de l’eau en attendant les secours.

Kingii, le bracelet bouée

Kingii n’est pas un nouveau produit puisqu’il a été inventé en 2016. Mais il est évidemment toujours d’actualité et pourrait lui aussi sauver des vies cet été ! Le dispositif se porte au poignet et doit être déclenché en cas de problème par le nageur… Il ne se déclenchera donc pas si le nageur est inconscient mais seulement s’il est en difficulté et capable de déclencher son bracelet en tirant sur le lien à disposition.

