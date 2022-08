Un jeune couple transforme et aménage (avec seulement 13 500€) un vieux camion en petite maison roulante

Comment construire une jolie maison lorsque l’on est un jeune couple avec un budget plutôt restreint ? Sawyer et Courtney, un jeune couple américain, ont choisi de racheter un vieux camion pour en faire une jolie petite maison pour seulement 14000 dollars (13500€)… Pour réussir à fabriquer leur petit nid douillet, les deux jeunes gens ont usé et abusé de matériaux récupérés et fait preuve d’une sacrée dose d’ingéniosité. Leur tiny house n’est pas très grande, mais elle leur suffit à être heureux, et c’est bien là le principal ! Découvrez leur maison roulante, qu’ils ont baptisée Elfie, mais également leur histoire qui a radicalement changé leur vision de l’avenir…

L’histoire de Sawyer et Courtney

Lorsqu’il était étudiant, Sawyer avait l’habitude de vivre dans une petite chambre de l’université… Quand il a rencontré Courtney, ils avaient une envie commune : celle de voyager dans un van aménagé. Sawyer était un sportif qui courait 5 kilomètres chaque jour, quand une crise cardiaque l’a fait passer tout près de la mort, et a changé sa manière de voir la vie… Les deux amoureux se sont alors dit qu’il n’y avait pas une minute à perdre pour réaliser leur rêve. Ils ont acheté un vieux camion Isuzu NPR de 2003 pour 3500 dollars, et ont commencé leurs travaux de rénovation et d’aménagement !

Les étapes de la construction

Lorsqu’ils ont acheté leur vieux camion, ils savaient qu’ils avaient un budget très serré et que le camion devait être en bon état mécanique, ce qui fût le cas. Sawyer est charpentier; il aime chiner, et récupérer des matériaux jetés par les entreprises ou par les particuliers… Ils ont donc choisi la voie lente et bon marché, plutôt que la voie rapide et très chère pour construire leur petite maison roulante. Avec 14 000 dollars en tout, ils ont pu construire leur maison, qui se dote d’un réservoir d’eau de 45 gallons qui leur permet une autonomie d’une semaine pour la douche. Pour la cuisine, ils ont installé deux boîtes à propane qui contiennent 4 réservoirs standard de 5 livres pour le barbecue. Ils ont également installé un toit en fibre de verre pour les protéger de la pluie. Le toit a été construit vers le haut de manière à pouvoir supporter les 885 watts de panneaux solaires qui leur assurent l’électricité dans le camion.

Une petite visite ?

Sawyer et Courtney ont choisi une jolie porte d’entrée entourée de lumière de porche et ont également souhaité une petite cabane à outils, nombreux à avoir servi à la construction de leur petit nid ! La cabane abrite également le chauffe-eau pour gagner un peu d’espace à l’intérieur… En entrant, la salle de bains se trouve à gauche et est fermée par une porte fabriquée avec du vieux bois de grange des années 1800. Cette porte est en accordéon et ne prend donc que très peu d’espace à l’intérieur. A côté de la salle de bains se trouvent les toilettes à compostage.

Et ils ont ajouté un grand miroir, qui cache, derrière, de nombreux rangements… Dans la pièce à vivre, on trouve un bar et des tabourets; cet espace peut aussi bien servir pour les repas que pour le télétravail. Et dans cette même pièce, ils ont installé leur chambre à coucher et une petite pièce réservée à leurs chats. Le lit est construit avec un système de levage qui monte jusqu’au plafond; ils utilisent une manivelle ou une perceuse pour le faire monter ou descendre, ce qui leur permet de disposer d’un grand lit Queen Size et de libérer l’espace en journée.