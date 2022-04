Trois meubles “pop-up” pour optimiser l’espace de votre petite maison (studio, maison container, Tiny House…)

Les propriétaires qui décident de tout plaquer pour vivre dans une tiny-house sont souvent confrontés à un problème : l’ameublement ! Pour tenter de régler ce souci, les concepteurs se concentrent sur de nouveaux types de meubles, ceux que l’on appelle les « emballés à plat ». Souvent en bois ou en carton, ces meubles se montent en quelques minutes et sont également fabriqués à partir de matériaux recyclables. Ils ne prennent que très peu de place et sont ergonomiques. Pensés pour les petits espaces, ils se rangent aussi très facilement. Nous avons sélectionné trois meubles emballés à plat qui pourraient vous faire gagner de la place : le tabouret That Stool, le rangement d’escalier Stair Cubby et la lampe tempête de Julia Kononenko. Découverte.

Le tabouret That Stool

Un tabouret, c’est toujours utile dans une maison, qu’elle soit petite ou grande… Que ce soit autour d’une table basse pour prendre un café avec des amis, ou en assise d’appoint, le tabouret évite souvent de s’asseoir au sol. Mais lorsqu’ils sont montés, ils prennent souvent beaucoup de place ! That Stool est un petit tabouret développé par Alondra Elizalde. Il s’assemble et se désassemble en quelques minutes seulement, et une fois replié, il ne prend que très peu de place sous un lit ou dans un placard. That Stool se compose uniquement de cinq pièces : un repose-siège, cinq pieds, quelques broches en forme d’étoile et quelques écrous et boulons de connexion. Il se monte sans aucun outil, simplement en suivant les instructions données… Esthétiquement, il n’est pas très original, et plutôt minimaliste, mais cela lui permet de s’intégrer dans n’importe quel intérieur.

Le rangement d’escalier Stair Cubby

Les meubles en carton sont, contrairement à ce que l’on pourrait penser, très solides et accessibles. Deux étudiants de l’Université de Nottingham Trent au Royaume-Uni ont inventé le Stair Cubby, un petit meuble de rangement qui se pose sur un escalier. Quelques minutes pour le monter, et le régler à la hauteur de vos marches ! Il peut être utilisé comme meuble à chaussures à l’extérieur (mais abrité, il est en carton tout de même), mais également pour ranger des livres, ou pourquoi pas des épices pour la cuisine. Et comme la plupart des meubles en carton, il ne nécessite aucun outil et se range très facilement.

La lampe tempête de Julia Kononenko

Cette petite lampe est trop mignonne ! Elle est livrée avec une variété de panneaux en bois découpés au laser qui peuvent être disposés/orientés comme vous le souhaitez car, comme son nom l’indique, elle ressemble à une petite tornade et est livrée complètement à plat. Une fois assemblées, les pièces créent une forme 3D en utilisant la loi visuelle de continuité de la Gestalt. Et cette lampe tempête est disponible à la vente au prix de 299$. Le site précise en outre : Le produit de cette lampe tempête aide à maintenir l’emploi dans les zones non touchées en Ukraine. Tous les bénéfices sont reversés à des ONG actives sur le terrain.

Le tabouret et la lampe sont des produits finis qui existent déjà, mais le petit meuble d’escalier est encore à l’état de concept… Ils sont sympas ces petits meubles emballés à plat non ?