Joyride : Cuba, le tabouret « réactif » qui se transforme en fauteuil quand on s’installe dessus

Et si vos meubles étaient « réactifs » ? C’est en tout cas ce que propose les studios Spliced avec leur marque Responsive Furniture… Concevoir des mécanismes et des meubles réactifs qui alimentent une nouvelle génération de produits mobiliers. Tel est le leitmotiv de cette jeune marque.

Joyride est le premier lancement de ces meubles qui deviendront peut-être des objets designs de notre quotidien. Gain de place, design épuré semblent aussi faire partie intégrante des désidératas de la marque ! Découvrez les étonnantes assises de la marque, à mi-chemin entre un tabouret et une chaise tout confort !

De prime abord rien d’étonnant… Une table sous laquelle se rangent 6 tabourets montés sur roulettes !!! Mais lorsque vous tirez le tabouret et que vous posez vos fesses sur l’assise située sous la table… Transformation immédiate du tabouret en une chaise avec un dossier imbriqué dans l’assise qui se soulève dès que vous vous asseyez.

Apparemment ultra confortable et ergonomique, ces chaises un peu particulières semblent être idéales pour les réunions au bureau… Mais aussi, pour partager un bon repas en famille ou entre amis. Le gain de place est également important puisque les chaises se rangent sous la table, un peu à la manière des salons de jardin en rotin mais bien plus classieux, il faut le reconnaître !

Crédit photo : joyride.design

Leur nom : Cuba Seating… Leur slogan : Sit Into The Future ! Le concept est tout simplement étonnant et pourrait faire des émules. Pour le moment aucun prix ni aucune date de commercialisation n’ont été communiqués. Avouons qu’ils sont vraiment sympas ces sièges futuristes tout droit sortis d’un film de science-fiction.