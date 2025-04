Les inconvénients des chaises gaming que les marques ne mentionnent pas toujours

Les gamers invétérés passent parfois des nuits entières sur leurs consoles ou leur PC, et en ressortent criblés de courbatures ! Dans cet article, je vais vous parler des « chaises gaming » spécialement destinées à ce public et vous révéler leurs inconvénients, soufflés par mon fils Maxime, 26 ans, gamer acharné depuis ses 11 ans. Pour ma part, j’ai longtemps travaillé, en bureautique, assise sur une chaise gamer, et je dois bien reconnaître qu’elles ne sont pas conçues pour cela… Mon fils en a usé quelques-unes, je peux vous l’assurer. Certaines l’ont convaincu, d’autres n’ont pas fait long feu, rapidement revendues, car inconfortables ! Il y a du bon, oui, mais également pas mal de limites. Voici donc un retour d’expérience, enrichi de nos observations croisées, sur les inconvénients souvent oubliés (ou volontairement ignorés) des chaises de bureau « gaming ». Décryptage.

Une chaise gaming (ou gamer) qu’est-ce que c’est ?

Une chaise gamer, c’est une chaise de bureau spécialement conçue pour les personnes qui passent beaucoup de temps devant un ordinateur, notamment pour jouer aux jeux vidéo. Mais, on la retrouve aussi chez ceux qui télétravaillent, étudient ou regardent des séries plusieurs heures d’affilée.

Voici les grandes particularités d’une chaise gamer, en version simple :

Un design inspiré des sièges de voiture de course : dossier haut, formes enveloppantes, couleurs flashy, finitions sportives… Elle a un look bien reconnaissable.

Des coussins intégrés : généralement un coussin lombaire pour le bas du dos et un appui-tête pour la nuque, qui peuvent être réglables.

Des accoudoirs réglables, parfois en plusieurs directions (haut, bas, avant, arrière, rotation).

Une inclinaison importante du dossier, parfois jusqu’à 180°, pour faire des pauses ou même s’allonger entre deux parties.

Une assise large et épaisse, pensée pour rester confortable pendant des heures.

Ces dernières années, les chaises gamer et chaises ergonomiques ont envahi les bureaux, les chambres d’ado, les studios étudiants et même certains open spaces. Leur design flashy, leur promesse de confort ultime et leur inspiration tirée du monde automobile en ont fait un objet de convoitise pour toute une génération. Mais, comme pour beaucoup de produits ultra-spécialisés, elles ne s’adressent pas à tous les profils. Et, si vous mesurez 1,90 m comme Maxime, ou que vous avez des exigences précises en termes de maintien, vous pourriez vite déchanter. Car au-delà du style, c’est bien l’usage quotidien qui fait toute la différence.

Inconvénient n° 1 : des dimensions souvent encombrantes

Premier point que Maxime m’a fait remarquer : une chaise gamer, cela prend de la place. Entre le dossier haut, l’assise large et les accoudoirs massifs, mieux vaut avoir un bureau bien dégagé. Leur conception, pensée pour le confort prolongé, inclut de nombreux éléments (coussin lombaire, repose-nuque, mécanismes d’inclinaison), mais tout cela a un prix en termes d’encombrement. Dans un petit appartement, ou un espace de travail partagé, c’est vite le bazar.

Inconvénient n° 2 : un poids qui ne facilite pas la mobilité

Avec leurs structures en acier ou en métal renforcé, les chaises gamer peuvent facilement dépasser les 20 kilos. Si vous avez l’habitude de déplacer votre chaise entre plusieurs pièces, ou simplement de la ranger après usage, ce n’est pas l’idéal. Maxime, qui vit au deuxième étage sans ascenseur, se souvient encore de la galère pour monter la sienne. Et, si on veut la faire pivoter ou reculer légèrement sur un tapis, il faut parfois s’y reprendre à deux mains.

Inconvénient n° 3 : un design qui ne plaît pas à tout le monde

Les formes des chaises gamer sont souvent inspirées des sièges de voiture de course. Certains adorent, d’autres… beaucoup moins. Je me souviens encore de mon mari qui détestait ma chaise rouge et noire, trônant au milieu du salon, mon espace de travail ! Les ailes latérales, la courbure du dossier, les coutures colorées et les logos XXL : tout est fait pour créer un look immersif. Maxime trouve ça cool. Moi, un peu moins.

Inconvénient n° 4 : des réglages limités par rapport à une chaise ergonomique

C’est un point sur lequel Maxime est catégorique : la plupart des chaises gamer offrent peu de réglages fins. On peut généralement régler la hauteur, incliner le dossier, parfois ajuster les accoudoirs. Mais, comparé à une vraie chaise ergonomique, conçue pour s’adapter à toutes les morphologies et postures, on est loin du compte. Maxime mesure 1,90 m, et selon lui, beaucoup de modèles ne sont clairement pas pensés pour une grande taille. Le coussin lombaire se place parfois trop haut, l’appui-tête n’est pas aligné, et l’assise manque de profondeur. Résultat : au lieu de soulager, cela finit par gêner. Et, au bout de quelques heures, même le plus grand des gamers commence d’être gêné.

Inconvénient n° 5 : un confort qui peut se dégrader avec le temps

Autre point relevé par Maxime après plusieurs années d’utilisation : la mousse de certaines chaises gamer a tendance à s’affaisser. L’assise, moelleuse au début, devient plus dure, et le soutien n’est plus aussi agréable. Pire encore : certains modèles émettent des grincements ou perdent de leur stabilité après quelques mois d’usage intensif. Quand on passe 5 à 8 heures par jour assis, c’est loin d’être un détail. Et, à moins d’investir dans du très haut de gamme, ces signes d’usure arrivent souvent plus vite qu’on ne le pense.

Inconvénient n° 6 : un marketing trop agressif et parfois mensonger

Maxime a beaucoup ri en me montrant les fiches produit de certaines chaises. « Soutien lombaire ultra-précis », « expérience immersive totale », « confort révolutionnaire »… Le langage est parfois plus vendeur que réaliste. Dans les faits, toutes les chaises gamer ne se valent pas, et certains modèles d’entrée de gamme se contentent d’un joli look sans réel bénéfice ergonomique. On paie souvent pour le style, pas toujours pour le confort.

Des inconvénients, mais également des avantages

Cela dit, tout n’est pas à jeter. Maxime reconnaît volontiers que certaines chaises gamer offrent un bon maintien, notamment pour les longues sessions de jeu. Leur dossier haut, leur coussin cervical et leur inclinaison permettent de se détendre entre deux parties. Et, pour les utilisateurs qui aiment se sentir « enveloppés », c’est une vraie plus-value. Le tout est de bien choisir son modèle, en fonction de son usage réel. Alors, faut-il craquer pour une chaise de bureau gamer ? Si vous cherchez avant tout un look et une ambiance gaming assumée, pourquoi pas. Mais, si vous misez sur l’ergonomie pure et la durabilité, il vaut peut-être mieux regarder du côté des chaises de bureau professionnelles. Et vous, avez-vous testé ce type de chaise ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .