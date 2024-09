J’ai testé (et adoré) la chaise de bureau ergonomique Sihoo Doro C300

Mes journées sont parfois très longues pour vous satisfaire, et je ne compte pas les heures passées devant mon écran ! Pour être efficace, et éviter de me flinguer le dos, j’ai besoin d’être assis confortablement évidemment. Alors quand la marque Sihoo m’a contacté, je n’ai pas hésité une seconde lorsqu’elle m’a proposé de recevoir en test, la chaise de bureau ergonomique Sihoo Doro C300 qui existe en noir ou en blanc. Pour ma part, j’ai pu tester le modèle noir, qui avait ma préférence. En ce moment, la chaise de bureau ergonomique Sihoo Doro C300 est vendue au prix de 289,99 €* au lieu de 399,99 €, soit une économie de 110 €. Lorsque vous aurez découvert mon retour d’expérience, vous admettrez que cette chaise est la solution idéale pour celles et ceux qui passent des heures devant leurs écrans. Que ce soit pour travailler, ou pour jouer d’ailleurs. Voici mon avis sur cette chaise design, et bien sûr, ergonomique. C’est parti pour la découverte.

Déballage et montage

Comme je le fais habituellement, je juge d’abord l’emballage, le montage et le design en général, avant de m’intéresser à ses fonctions propres. Concernant la livraison, je n’ai rien à redire, elle a été parfaite, et la chaise est arrivée parfaitement protégée dans un lourd et imposant emballage.

La chaise est livrée en kit, mais le montage se fait en environ 15 minutes, et ne m’a causé aucun souci. La notice est très claire, chaque vis est parfaitement identifiée (avec un exemplaire en plus pour chaque modèle) comme les différents éléments qui la composent. Je vous conseille de faire le montage à deux, certaines pièces sont un peu lourdes.

Il suffit de bien prendre son temps et de suivre pas à pas les différentes étapes indiquées dans le manuel de montage.

Quant au design, le tissu en mailles ajourées m’a un peu surpris au départ, j’ai plutôt l’habitude de voir des tissus pleins, sur des coussins rembourrés. Néanmoins, en y regardant de plus près, j’ai vite compris que le tissu en mailles n’était pas juste une question esthétique. En réalité, et c’est plutôt novateur et intelligent, la maille permet une bonne circulation de l’air, ce qui est particulièrement agréable lors des journées chaudes.

De plus, la structure est non seulement élégante, mais aussi résistante et facile à nettoyer, ce qui n’est pas toujours le cas avec un tissu classique. Comme ceux qui travaillent devant un écran, le café coule à flots, et il m’arrive de le renverser. Avec ce tissu, pas de tâches apparentes, il se nettoie simplement avec une éponge. Un détail peut-être, mais qui a son importance.

Passons à son côté ergonomique…

Une fois le montage réalisé, et la chaise observée, elle me paraît solide, et stable, et dès que je l’ai réellement essayé, j’ai immédiatement senti le dossier épouser parfaitement les contours de mon dos. Et, ce, sans avoir à effectuer de réglages manuels. Cela étant dû à une belle innovation de la part de Sihoo : son support lombaire auto-adaptatif. C’est extrêmement pratique, surtout quand on est en mouvement constant. En réalité, elle dispose d’un système appelé, BM (Body Movement) qui permet au support lombaire de bouger en même temps que moi. Cela procure un soutien inégalé à tout moment, que je sois penché en avant pour travailler ou incliné pour une petite pause. C’est comme si le siège anticipait mes besoins. Une sensation assez étrange, je dois bien le reconnaître, mais fort agréable !

L’autre point fort de la chaise Sihoo Doro C300, serait, selon moi, son dossier flexible. Celui-ci est non seulement profilé pour suivre les courbes naturelles du dos, mais il est également conçu pour se fléchir à chaque mouvement. Cela évite la sensation de rigidité des sièges traditionnels et permet de rester actif, même en position assise. Le dossier s’adapte constamment, ce qui m’a donné l’impression de bouger plus naturellement et de moins ressentir le fait que je sois assis pendant de longues heures. Parfois, j’étais obligé de me lever, pour me détendre, je le fais toujours, mais beaucoup moins fréquemment, car je ne ressens aucune douleur liée à la position assise prolongée.

Focus sur l’appui-tête, un petit plus qui m’aide au quotidien

Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis souvent sujet à des migraines, et à des douleurs cervicales. J’ai donc besoin d’un appui-tête digne de ce nom, pour éviter d’avoir à insérer un coussin sous ma tête. Avec la chaise Sihoo Doro C300, je peux ranger mon petit coussin, elle dispose d’un étonnant appui-tête multi-réglable. En toute objectivité, j’ai souvent peiné à trouver une chaise qui soutient correctement mon cou, mais avec le Doro C300, le problème est résolu. Le mécanisme de verrouillage automatique permet d’ajuster finement l’appui-tête selon plusieurs angles, en hauteur comme en profondeur, ce qui garantit un soutien précis du cou et réduit les tensions cervicales. Il peut même pivoter légèrement pour s’adapter à des postures variées.

Les accoudoirs 4D, une innovation plutôt bienvenue chez moi !

Celles et ceux qui passent des heures derrière un écran, ou les gamers fous, qui jouent des heures durant, savent que les accoudoirs sont parfois plus gênants qu’utiles. Sur cette chaise, les accoudoirs 4D ont une autre caractéristique qui a vraiment transformé mon expérience. Contrairement aux accoudoirs classiques qui se déplacent uniquement de haut en bas, ceux du Doro C300 sont ajustables dans toutes les directions : avant, arrière, et ils pivotent même. C’est incroyablement commode quand je change de position ou que je souhaite me détendre, car mes bras trouvent toujours un support confortable.

S’allonger n’est plus un problème…

Eh oui, il m’arrive fréquemment de passer ma chaise en position allongée pour faire une petite pause afin de me détendre… Bon, il m’arrive de temps en temps de m’endormir pour une sieste, mais là n’est pas le débat ! Sur cette chaise, l’une des choses que j’apprécie particulièrement est la possibilité de m’allonger en toute sécurité. Après plusieurs heures de travail, je peux incliner le dossier, sans que cela affecte le soutien lombaire. Ce dernier continue de suivre les mouvements, procurant ainsi un confort constant, même en position semi-allongée.

Le mécanisme d’inclinaison est aussi très fluide, grâce à un châssis intelligent qui détecte automatiquement le poids et les mouvements pour ajuster la résistance sans effort de ma part. Enfin, un autre élément qui m’a agréablement surpris est le siège en forme de cascade. Je ne pensais pas que cela créerait une grande différence, mais le fait que le bord du siège soit incliné réduit la pression sur mes cuisses et mes hanches. Cela évite la sensation de lourdeur ou d’inconfort après plusieurs heures d’assise. Je me sens presque en apesanteur, comme si le siège s’adaptait à chaque partie de mon corps.

Un contrôle de la chaise en toute simplicité

Sur les chaises classiques, le contrôle du dossier, ou de la hauteur n’est pas toujours très commode. Sur la chaise ergonomique Sihoo Doro C300, j’ai également apprécié le contrôle simplifié du siège. Les commandes de réglage sont discrètement situées sous le siège et permettent d’ajuster la hauteur et l’inclinaison d’une simple pression. Tout est pensé pour un usage pratique et intuitif. Enfin, concernant la sécurité et la fiabilité, le Sihoo Doro C300 a passé avec succès des tests rigoureux, notamment selon les normes américaines BIFMA et la certification de sécurité allemande TÜV, ce qui est rassurant. C’est un produit conçu pour durer, tout en proposant un confort quotidien optimal.

Ma conclusion

Vous l’aurez compris, j’ai réellement apprécié cette chaise, parfaite pour mon utilisation très intensive. La Sihoo Doro C300 propose un excellent équilibre entre ergonomie, confort et esthétique. Il est rare de trouver une chaise qui allie aussi bien soutien dynamique, confort sur mesure et design fonctionnel. Si vous êtes à la recherche d’une chaise ergonomique capable de s’adapter à votre corps tout en vous procurant un soutien constant et intuitif, le Doro C300 pourrait bien être la solution idéale pour améliorer votre quotidien au bureau. Je vous rappelle son prix actuel : 289,99 €* au lieu de 399,99 €, c’est le moment de vous assurer un confort à toute épreuve.

Les plus

Un design moderne

Une structure en maille très confortable

De nombreux réglages

Un tarif très compétitif

Les moins

La chaise est un peu lourde

*Le prix a été relevé le 12 septembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

