Secretlab TITAN Evo : c’est indéniable, nous avons testé la meilleure chaise gaming de 2023

Les passionnés de jeux vidéo savent à quel point une bonne chaise gaming peut faire la différence lors de longues sessions de jeu. Et, ceux qui ont opté pour le télétravail savent aussi combien une chaise inconfortable peut transformer votre vie en cauchemar. Est-il encore nécessaire de présenter l’entreprise Secretlab comme l’un des meilleurs fabricants de chaise gaming de très haute qualité ? Nous avons pu tester leur dernière création, la TITAN Evo, une chaise gaming très haut de gamme qui garantit un niveau de confort inégalé et un soutien personnalisé. Criblée de technologie de pointe et de matériaux durables et haut de gamme, elle est LA chaise gaming par excellence et sans aucun doute la meilleure de 2023. Voici notre retour d’expérience.

Déballage

La chaise gaming Secretlab TITAN Evo est livrée dans un très lourd et imposant carton. Chaque pièce est emballée individuelle dans un film protecteur avec une précaution rarement observée. On sent le souci du détail même dans le conditionnement, ça promet du lourd, du très très lourd !

On retrouve à l’intérieur du packaging de nombreuses pièces. Les matériaux et les finitions sont d’excellentes qualités.

Nous avons un dossier et une assise, des accoudoirs magnétiques, un pied en étoile et ses roulettes, deux manettes de réglages, un repose-tête aimanté, ainsi que quelques vis et une petite boite à outils.

Chaque pièce est parfaitement protégée, et emballée individuellement. Même la boite à outils est qualitative.

Le montage

Nous retrouvons également à l’intérieur de l’emballage une notice papier et une notice de montage rapide XXL (en anglais). Un QR code sur cette dernière permet d’accéder à un tutoriel vidéo sous-titré en français.

Le montage est enfantin. Il faudra environ une quinzaine de minutes pour fixer les roulettes, jumeler le dossier à l’assise et fixer les quelques « accessoires ». C’est simple et rapide, mais il vaut mieux être deux surtout pour fixer la chaise sur son pied.

Quelles sont les principales innovations présentes sur cette chaise gaming ?

La TITAN Evo est équipée d’un système de soutien lombaire à 4 directions appelé L-ADAPT™, qui s’adapte intuitivement à la courbe de votre colonne vertébrale. Avec une couverture dorsale accrue de 57 % par rapport aux chaises gaming traditionnelles, ce système offre un soutien personnalisé et ergonomique qui soulage les tensions du bas du dos. Il permet aux joueurs de rester confortables et bien soutenus pendant de longues heures de jeu, tout en réduisant la fatigue et les douleurs.

L’autre innovation concerne son appui-tête magnétique en mousse à mémoire de forme. Ce système unique, le premier du genre sur une chaise gaming, permet un ajustement facile pour s’adapter à la base de votre tête dans une position neutre. Les aimants intégrés garantissent un maintien sûr, tandis que la mousse à mémoire de forme épouse les contours de votre tête pour un confort optimal.

Une chaise gaming personnalisable sur de nombreux aspects

La TITAN Evo offre également un niveau de personnalisation sans précédent grâce au système CloudSwap™. Les dessus d’accoudoirs peuvent être échangés en moins d’une seconde, offrant ainsi un soutien moelleux pour les bras selon vos préférences. Ce système magnétique remplaçable immédiatement est une véritable révolution dans le monde des chaises gaming, permettant aux joueurs d’ajuster leur expérience pour un confort optimal.

De plus, la base de siège en forme de galet garantit une répartition uniforme de la pression sur toute la surface, réduisant ainsi les points de pression et augmentant la durée de vie de la chaise. Enfin, en termes de durabilité, le tissu Secretlab SoftWeave® Plus et le similicuir hybride Secretlab NEO™ sont conçus pour résister à une utilisation quotidienne intensive tout en restant doux et agréables au toucher.

Le Tissu SoftWeave® Plus de Secretlab représente une avancée significative en matière de confort et de durabilité pour les chaises gaming. Conçu avec des boucles entrelacées de fibres de fil à haute résistance, ce tissu offre une sensation plus douce et respirante. Inspiré des chaussures haute performance, ce matériau de pointe permet également d’incorporer des détails dans chaque point de couture, donnant à la chaise une apparence esthétique et moderne. Grâce à sa conception améliorée, le Tissu SoftWeave® Plus assure un confort optimal et permet de rester au frais même pendant de longues sessions de jeu.

Une chaise qui s’adapte à toutes les morphologies

Lorsque l’on est très grand, ou très petit, les chaises gaming ne sont pas forcément adaptées à notre morphologie. Avec la TITAN Evo, c’est tout le contraire, puisqu’elle est disponible en trois tailles : Small, Regular et XL, pour répondre aux besoins de tous les joueurs, quelle que soit leur morphologie. Chaque taille offre le même niveau de soutien lombaire réglable et d’ergonomie de pointe, garantissant ainsi une expérience de jeu exceptionnelle pour tous.

Pour choisir le bon modèle, sachez que le modèle Small est conseillé pour les personnes de taille inférieure à 169 cm, et de poids inférieur à 90 kg. Le modèle Regular SMALL s’adresse aux utilisateurs dont la taille se situe de 170 à 189 cm et dont le poids est inférieur à 100 kg. Enfin, le modèle XL se réserve aux personnes dont la taille est située de 181 à 205 cm, et dont le poids est situé de 80 à 180 kg. Que vous soyez un joueur professionnel ou un passionné de jeux vidéo, la TITAN Evo est le choix idéal pour des sessions de jeu confortables et performantes.

Focus sur le confort ultime

La TITAN Evo de Secretlab propose un confort inégalé grâce à sa mousse durcie à froid en instance de brevet. Cette mousse spécialement formulée pour être moyennement ferme offre une sensation douce et enveloppante, tout en assurant une répartition uniforme du poids et une décompression maximale. Conçue pour procurer un soutien sans faille jour et nuit, elle garantit une expérience de jeu confortable et ergonomique. De plus, le similicuir hybride NEO™ utilisé dans la chaise gaming est digne des voitures de sport de luxe. Douze fois plus résistant que le cuir PU classique, ce similicuir offre une sensation de cuir véritable tout en étant durable et conçu pour résister à des années d’utilisation quotidienne.

Grâce à un treillis exclusif de charnières, le soutien lombaire s’ajuste tout seul aux mouvements de votre colonne vertébrale. Il se déplace de haut en bas et d’avant en arrière pour s’insérer parfaitement dans la courbe du bas de votre dos, offrant un soutien dynamique et ergonomique. De plus, la chaise permet une inclinaison généreuse jusqu’à 165° pour passer du gaming à la détente en quelques secondes. Les ailes latérales profilées soulagent les tensions pendant les longues sessions de jeu, garantissant un confort supérieur. Le système hydraulique de classe 4, repensé et raccourci par rapport à la TITAN Evo précédente, permet à chacun de trouver une posture ergonomique appropriée, que ce soit en train de jouer ou de travailler.

Focus sur l’appuie-tête, indispensable à toute chaise gaming qui se respecte !

Secretlab a également repensé l’appuie-tête de la TITAN Evo. Nouvellement équipé d’aimants intégrés personnalisés, cet oreiller magnétique en mousse à mémoire de forme est le premier du genre sur une chaise gaming. Il s’enclenche facilement sur le dossier et reste en place pour un ajustement parfait. Remodelé pour garantir un meilleur soutien ergonomique, cet appuie-tête est par ailleurs infusé de gel rafraîchissant pour une thermorégulation améliorée.

Ces caractéristiques permettent un confort personnalisé, adapté à vos besoins et vos préférences. Avec la TITAN Evo, Secretlab révolutionne l’expérience du gaming en offrant un niveau de confort et de soutien jamais atteint auparavant. Découvrez une nouvelle ère de chaises gaming haut de gamme et préparez-vous à vivre des sessions de jeu plus confortables que jamais.

Conclusion

Nous avons testé de nombreuses chaises gaming sur NeozOne et on peut vous affirmer que la TITAN Evo, Secretlab est la meilleure du marché. Les finitions sont excellentes, et ce, dans les moindres détails. Les matériaux sont de très bonne qualité et le confort est divin (je pèse mes mots). La chaise gaming est proposée à partir de 500 € (hors promotion). C’est un tarif supérieur à ce qu’on peut trouver sur Amazon, mais la qualité est incomparable. Elle va d’ailleurs rejoindre notre guide d’achat directement en première position. Sachez qu’actuellement, il y a de nombreuses promotions sur Secretlab (200 €) et il est possible de bénéficier de 20 € de réduction en s’inscrivant à la newsletter.

Les plus

Un confort parfait

Des finitions irréprochables

De nombreux régalages pour améliorer le confort

Un système magnétique innovant (accoudoirs et repose-tête)

Les moins

Plus cher que la moyenne (mais la qualité n’a pas de prix)

