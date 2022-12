Les 5 meilleures chaises gaming (fauteuil gamer) de 2022

Gamer amateur ou professionnel, offrez-vous les meilleurs équipements pour jouer dans le confort. Rien de mieux qu’une chaise gaming pour être bien installé. À cet effet, vous prévoyez justement de vous en procurer une ? Découvrez ce petit guide pour vous aider à bien choisir votre chaise gaming ! Comme son nom l’indique, la chaise gaming ou fauteuil de gamer désigne les fauteuils spécialement pensés pour les amateurs de jeux vidéo. Professionnel ou simple passionné, vous restez des heures et des heures sur votre chaise. Une habitude qui n’est pas très bonne ni pour le dos ni pour les jambes.

Qu’est-ce qu’une chaise gaming ?

Eh bien, le fauteuil gaming est conçu pour vous permettre d’adopter la bonne position assise lorsque vous êtes installé pendant un long moment devant votre ordinateur. Pour ce faire, il possède ainsi un appuie-tête, des accoudoirs, un dossier réglable, mais également d’autres particularités et accessoires pratiques. La chaise gaming offre de nombreux réglages qui vous permettront d’adapter la hauteur d’assise, l’inclinaison du dossier, mais également la hauteur ainsi que la direction des accoudoirs selon vos besoins. Et pour encore plus de confort, le fauteuil est également confectionné dans des matériaux spécifiques comme des revêtements anti-transpirants par exemple.

Les 5 meilleures chaises gaming 2022

Vous l’aurez compris, le marché regorge aujourd’hui d’un large choix de fauteuil gaming : il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets. Mais si vous recherchez vraiment la crème de la crème, on vous propose ce petit top 5 des meilleures chaises de gamer du moment.

1. Razer Iskur

Soutien lombaire ajustable, accoudoirs 4D… cette chaise de gamer garantit toutes les caractéristiques et fonctionnalités indispensables pour le bien-être de votre dos. Le fauteuil gaming Razer Iskur embarque également des coussinets en mousse très dense qui s’adaptent parfaitement à la forme de votre corps pour toujours plus de confort. Le siège est enveloppé dans du cuir synthétique multicouche, un revêtement qui offre plus de durabilité et de résistance que le cuir standard. Le tout est complété par une structure solide qui peut soutenir un poids maximal de 136 kg.

Razer Iskur - Chaise de Jeu Haut de Gamme avec Soutien Lombaire intégré (Chaise de Bureau/Chaise de Bureau, Cuir synthétique Multicouche, Rembourrage ... Soutien lombaire entièrement sculpté: Profitez d'un soutien complet au...

Cuir synthétique multicouche: Plus durable et résistant que le cuir st...

Coussinets en mousse très dense: Les coussinets durables et denses au ... 429.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

2. KLIM Esports

Ce fauteuil gaming a tout ce qu’il faut pour assurer le bien de votre dos : à commencer par un siège et un dossier qui vous maintiennent parfaitement droit lorsque vous êtes assis. À cela s’ajoutent des accoudoirs réglables sur six positions. La chaise gaming KLIM Esports est également inclinable jusqu’à 160°, vous pourrez monter ou baisser le siège selon vos besoins. Sa mousse haute densité complète parfaitement le tout en améliorant votre posture. Grâce à une structure en acier renforcé, le fauteuil est robuste er durable : il peut accueillir des personnes pouvant mesurer jusqu’à deux mètres. Enfin, le montage est facile et sans effort, cela ne vous prendra même pas quinze minutes.

Promo -11% KLIM Esports - Chaise Gaming + Simili Cuir et Matériaux Premium Haute Qualité + Chaise Gamer inclinable + Ergonomique avec Coussin Lombaire et Cervica ... ✅ INVESTISSEZ DANS VOTRE SANTÉ. Vous passez sûrement de nombreuses heu...

✅ QUALITÉ SUPÉRIEURE + CONFORTABLE. De nombreux fauteuils gamer possèd...

✅ EMBALLAGE SOIGNÉ + MONTAGE FACILE. Nous possédons suffisamment d’exp... 449.97 € 399.97 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

3. Noblechairs Epic

Si l’on devait résumer cette chaise gaming en trois mots, ce serait : luxe, esthétique et confort absolu. Vous pouvez incliner le siège jusqu’à 135°. À cela s’ajoutent des accoudoirs réglables en quatre dimensions et un mécanisme de basculement sophistiqué. Le siège gaming Noblechairs Epic est doté d’un revêtement en faux cuir, en plus d’un rembourrage en mousse froide et respirante. Le tout est complété par des roulettes en PU de 60 mm pour sols souples et durs. Le fauteuil est fourni avec des coussins de soutien lombaire et de soutien pour la nuque. Inspiré des intérieurs de voitures de sport de luxe, il se décline en diverses éditions pour encore plus d’esthétismes (Spider-Man, Nuka-Cola…).

noblechairs Epic Chaise de Gaming - Chaise de Bureau - Cuir Synthétique PU - Édition Sprout ✔️ LE PARFAIT JEU ET CHAISE DE BUREAU: Faux cuir 100% Vegan PU extra d...

✔️ RECLINABLE & AJUSTABLE: La chaise est inclinable à 135 degrés, avec...

✔️ ROBUST & PRATIQUE: La chaise de jeu et de bureau EPIC noblechair a ... 473.90 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

4. DXRacer Formula F08

Esthétique et confort, ces deux termes sont parfaits pour définir cette chaise gaming de la marque DXRacer. La Formula F08 embarque un mécanisme basculant pour optimiser votre confort. Vous pourrez régler l’angle du dossier selon vos besoins, le dossier est réglable jusqu’à 135°. À cela s’ajoute la présence d’un coussin lombaire et d’un appui-tête pour que vous puissiez adopter la posture parfaite pendant vos longues sessions de jeu devant votre PC. Comme rembourrage, DXRacer a opté pour de la mousse froide et respirante, tandis que le revêtement est en similicuir.

DXRacer (l'original) Formula F08 Chaise Gaming, Similicuir, Noir & Rouge, 145-180 cm Mécanisme basculant

Fauteuil Gamer ULTRA CONFORT

L'angle du dossier est réglable 279.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

5. Secretlab Titan Evo 2022

Cette chaise gaming embarque toute une panoplie de réglages pour votre confort : en plus des accoudoirs 4D et du système d’inclinaison à 165° du fauteuil ou du dossier, il est également possible de régler le support lombaire en hauteur, ainsi que dans quatre directions différentes. Les accoudoirs sont entièrement métalliques, vous pourrez les ajuster à votre guise avec quatre directions possibles. La chaise gaming Titan Evo 2022 de Secretlab est recouverte d’un tissu doux et transpirant. Le fauteuil est disponible en trois tailles différentes selon votre gabarit. Il est livré avec un appuie-tête magnétique en mousse à mémoire de forme pour une assise encore plus confortable.

Secretlab Titan Evo 2022 Black3 Chaise de jeu inclinable, ergonomique et confortable avec accoudoirs 4D, coussin de tête magnétique et support lombair ... Confort tout au long de la journée pour le travail et le jeu – Chaise ...

Chaise de jeu réglable qui s'adapte à vous : accoudoirs 4D entièrement...

Tissu durable et respirant : restez au frais toute la journée avec une... Non disponible Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Pourquoi une chaise gaming ? Avantages

Vous l’aurez compris, la chaise gaming est confectionnée pour apporter le maximum de confort aux gamers pendant leurs parties. Peu importe le temps où vous serez assis, le fauteuil vous maintient ainsi dans la position parfaite pour ne pas vous ruiner le dos. Vous pourrez ainsi rester devant votre ordinateur aussi longtemps que vous le souhaitez, sans en subir les conséquences : bye les maux de dos, mais également les douleurs au cou ou aux épaules, la mauvaise circulation sanguine…

En optant pour une chaise gaming, vous assurez donc votre bien-être : finis les besoins fréquents de se lever, fini le stress lié aux inconforts et douleurs physiques. Le fauteuil de gamer contribue également à augmenter vos performances de jeu. En effet, une fois bien installé, vous pourrez pleinement vous concentrer sur vos parties. Votre motivation et vos compétences n’en seront que davantage améliorées et vous augmenterez vos chances de rafler encore plus de victoires !

Dernier argument et pas des moindres, le fauteuil gaming représente un investissement durable aussi bien pour votre santé que pour votre portefeuille. Exit les maux de dos, les problèmes de circulation et surtout le stress, cela vous épargnera ainsi les allers-retours chez le médecin ainsi que les achats constants de médicaments pour soulager les tensions et les courbatures. Concernant le prix, une chaise gaming coûte plus cher qu’un fauteuil classique, mais elle est beaucoup plus robuste et résistante, offrant ainsi une durée de vie plus longue (en plus du confort !).

Chaise gaming ou fauteuil ergonomique ?

Comme les fauteuils ergonomiques, les chaises gaming sont également dotées d’un appuie-tête et d’accoudoirs pour soutenir parfaitement votre corps lorsque vous êtes assis. Elles assurent ainsi une position respectueuse de votre corps, tout le temps que vous êtes assis devant votre bureau. À première vue, la chaise gaming et le fauteuil ergonomique offrent donc les mêmes particularités : ils sont optimisés pour votre confort. Quelle différence entre les deux dans ce cas ? Elle réside surtout dans la clientèle visée : comme son nom l’indique, la chaise gaming est spécialement dédiée aux gamers. Elle offre ainsi quelques petits plus par rapport au fauteuil ergonomique. En effet, ce dernier se veut plus classique, mais surtout pensé pour les entreprises et employés de bureau.

Comment choisir ? Les critères

Avec l’essor de l’eSport, le marché regorge aujourd’hui de chaise gaming : il y en a pour toutes les morphologies et les corpulences, mais également de toutes sortes de tailles, et cela, sans compter les modèles adaptables ou modulables. Voici tous les critères à considérer avant de choisir :

Structure et solidité

Les chaises gaming ne sont pas données, d’où l’importance d’opter pour un modèle solide qui pourra durablement vous servir. L’idéal est d’opter pour un fauteuil pourvu d’un châssis en acier : cela vous garantit une structure très résistante et qui ne se déformera pas facilement avec le temps.

Réglage en hauteur

Il s’agit du minimum syndical pour un fauteuil gaming ! Tout siège gamer de ce nom doit, en effet, vous permettre de régler la hauteur à votre taille et à votre utilisation, sous peine de passer immédiatement à la trappe. Cependant, pour une fonctionnalité vraiment pratique et efficace, pensez à vérifier la qualité du piston. Un modèle solide et au moins de classe 4 est impératif. Dans le cas contraire, le système de réglage en hauteur de votre chaise gaming ne fera pas long feu.

Accoudoirs

Les accoudoirs sont très importants, car ils permettent de soutenir vos épaules et vos bras pendant vos longues parties de jeu vidéo, soulageant ainsi vos muscles. Il en existe cinq types :

les accoudoirs fixes qui n’ont aucun réglage,

les accoudoirs 4D qui procurent le réglage en hauteur,

les accoudoirs 2D qui embarquent le réglage en hauteur et en latéral,

les accoudoirs 3D qui sont dotés de réglage en hauteur, en latéral et d’avant en arrière.

et enfin les accoudoirs 4D qui présentent tous les réglages cités plus haut, plus celui en rotation.

Systèmes d’inclinaison et basculement

Selon vos besoins, vous avez le choix entre plusieurs systèmes de basculement : juste le dossier ou encore le dossier + l’assise qui basculent ensemble en gardant le même angle. À noter que chaque modèle propose un angle d’ouverture différent : 90°, 180°… selon vos envies. À noter qu’il existe des fauteuils gamers qui basculent quand même un peu, malgré le fait qu’ils soient verrouillés. C’est assez inconfortable, car vous ne pouvez pas vous installer bien au fond du siège. Il est possible de désactiver cette fonctionnalité, mais uniquement chez certains modèles haut de gamme.

Coussins

Les chaises gaming embarquent généralement deux coussins : un pour la tête et un pour les lombaires. À noter toutefois que les fauteuils équipés de coussins en option n’embarquent pas de réglages dédiés, ce qui offre différents résultats au niveau du confort. L’idéal est d’opter pour un modèle qui propose un système de réglage manuel sur la zone des lombaires. Toutefois, l’avantage des coussins est qu’ils sont à mémoire de forme. En effet, cette caractéristique vous permet de les placer et de les ajuster comme bon vous semble, en fonction de vos besoins et votre bien-être.

Revêtement du fauteuil

Le similicuir est du cuir synthétique coûtant moins cher, mais est moins durable.

est du cuir synthétique coûtant moins cher, mais est moins durable. La fibre synthétique procure une sensation plus douce et se trouve également respirant. Ce type de revêtement est aussi une alternative moins chère au cuir. Cependant, elle se tache plus facilement.

procure une sensation plus douce et se trouve également respirant. Ce type de revêtement est aussi une alternative moins chère au cuir. Cependant, elle se tache plus facilement. Le cuir véritable est plus résistant et durable, tout en étant respirant. À noter toutefois qu’il peut donner très chaud en été et froid en hiver. Les fauteuils gamer en cuir coûtent également beaucoup plus cher par rapport aux deux autres types de revêtements.

L’idéal est d’opter pour un revêtement souple ou alors moussé pour une assise vraiment confortable. Il existe également une autre option : le tissu « mesh », une alternative haut de gamme qui allie le meilleur des mondes des fauteuils gamer. Au programme : une meilleure respiration et aération, plus de confort et une élégance originale. Toutefois, on ne retrouve ce revêtement que chez certains modèles de sièges gaming, dont ceux de la marque Herman Miller.

Matériaux et rembourrage

Une bonne chaise gaming embarque obligatoirement un rembourrage en mousse pour un confort optimal. Pour un rembourrage de qualité, optez pour une mousse haute résilience souple ou dure qui procure un excellent soutien et une très bonne densité. Des critères qui permettent au support de s’adapter à votre morphologie et vous garantissant une excellente respirabilité. Vous l’aurez compris, le rembourrage en mousse est indispensable pour votre confort pendant vos longues et intenses séances de jeu vidéo.

La taille du fauteuil

Il est important de choisir votre fauteuil en fonction de votre corpulence : d’un pour le confort, et de deux pour la durabilité de la chaise gaming. Si cet accessoire est trop petit, non seulement votre dos va souffrir encore plus, mais il va s’abîmer très rapidement, n’étant pas adapté pour votre gabarit. Pensez à consulter les fiches produits pour regarder les recommandations de tailles et poids. Certains modèles se déclinent en plusieurs choix de taille : S, M ou L selon votre corpulence. L’idéal est d’opter pour un fauteuil dont le dossier est assez large pour envelopper entièrement votre dos et vous offrir ainsi un soutien parfait au niveau des lombaires.

Autres fonctionnalités

Pour les amateurs de jeux de course, il est tout à fait possible de transformer votre fauteuil gamer en cockpit de course. En effet, certains modèles sont compatibles avec des supports de course : cette option ergonomique est composée d’un volant et de pédales qu’il vous suffira de fixer à votre chaise gaming. Réglables en longueur et en profondeur, les supports de course vous permettent de vous immerger davantage dans votre jeu. Ainsi, vous pourrez en profiter à fond, et ce, dans le confort total.

Chaise gaming repliable

Comme les fauteuils gaming sont assez volumineux, il est impossible de trouver des modèles entièrement repliables. Toutefois, pour un rangement plus pratique, de nombreuses marques proposent des chaises qui sont partiellement repliables ou escamotables.

Quelle apparence choisir ?

L’apparence des chaises gaming s’inspire des sièges auto de voiture de course. Au programme : un design raffiné, élégant… Selon vos envies, vous trouverez des modèles très colorés et même flashy. Certaines marques proposent des éditions spéciales comme des fauteuils gamer Spiderman par exemple. Mais il existe aussi des sièges au style très sobre. Il y en a vraiment pour tous les goûts.

Combien cela coûte ?

Le prix des chaises gaming varie en fonction du nombre des options et des fonctionnalités qu’elles embarquent. Ils dépendent également des matériaux de fabrication (cuir, structure en métal…) et de la marque. Plus cette dernière est prestigieuse, plus le fauteuil coûte cher. Il y en a pour tous les budgets : il est tout à fait possible de trouver des chaises gaming à moins de 100 €, mais ne vous attendez pas au summum de la qualité toutefois. Le prix moyen d’un bon fauteuil gamer varie entre 250 et 400 €. Prévoyez au moins 700 € pour un modèle vraiment haut de gamme, si certaines chaises gaming peuvent même coûter jusqu’à 1 000 €. Et pour encore plus de confort, prévoyez quelques centaines d’euros en plus pour les accessoires, tels que des coussins pour les accoudoirs, un repose-pied, des kits d’entretien…

Où acheter votre chaise gaming ?

Vous pouvez aussi bien le faire dans un magasin que sur le Net. Vous pouvez trouver de bons modèles sur Amazon, Cdiscount, le site de la FNAC et bien évidemment sur les sites officiels des marques ou les sites spécialisés. Si vous préférez vous déplacer et acheter dans une boutique physique, privilégiez les magasins spécialisés dans les équipements high-tech, et sans oublier les enseignes spécialement dédiées aux équipements et accessoires pour gamer. Avant d’acheter, comparez les différents modèles : vous trouverez des tas d’avis d’utilisateurs sur les sites marchands (Amazon…), mais également sur les forums spécialisés.

Les meilleures marques de fauteuil gaming

DXRacer

Cette marque américaine est considérée comme la numéro 1 des chaises gaming. DXRacer peut, en effet, se vanter d’être la marque à l’origine de l’idée et du produit. Depuis, elle propose un large choix de fauteuils spécialement conçus et pensés pour le besoin des gamers. Il y en a pour tous les budgets avec une fourchette de prix située entre 200 à 500 €. Dans tous les cas, la qualité est toujours au rendez-vous avec DXRacer, devenue une véritable référence en chaises gaming.

Razer

Cette marque singapourienne se présente comme la première marque « lifestyle » pour les gamers : PC, console ou encore mobile, Razer est partout ! C’est donc sans surprise qu’elle propose des fauteuils spécialement pensés pour celles et ceux qui aiment passer des heures devant leurs PC, consoles ou autres. Les chaises gaming de la marque ont la réputation d’être robustes et esthétiques. Le modèle le moins cher coûte dans les 250 €, tandis que le haut de gamme revient à plus de 1 000 €.

Herman Miller

Cette entreprise américaine de meubles et de mobiliers de bureau propose également une gamme de fauteuils gamer de haute qualité. Herman Miller travaille avec les meilleurs ingénieurs pour penser et concevoir des chaises gaming ergonomiques, confortables, mais surtout de toute beauté. La marque vous garantit ainsi des sièges premium pour une meilleure expérience de jeu.

Quersus

Cette marque européenne a vu le jour en 2016 et, depuis, rien ne l’arrête : Quersus propose des chaises gaming avec un design novateur et pensé pour offrir le summum de confort aux joueurs. Les produits de la marque se déclinent en un large choix de modèles qui répondent à tous les besoins. Côté budget, prévoyez en moyenne 400 € pour vous offrir une chaise gaming Quersus.

AKRacing

Autrefois spécialisée dans le sport automobile, cette marque étend ses activités dans le gaming avec succès. Les fauteuils pour gamer d’AKRacing offrent, en effet, tout ce dont les joueurs ont besoin pour s’asseoir confortablement devant leur PC pour des heures de jeu et de plaisir. La marque vous procure le choix entre une dizaine de modèles, dont le moins cher coûte dans les 250 €.

Noblechairs

D’origine allemande, cette jeune marque (fondée en 2015) s’est rapidement fait une place dans le milieu en proposant des chaises gaming de très bonne qualité. Pour ce faire, Noblechairs mise sur une conception et des matériaux premium et robustes. Autant dire que c’est vraiment du haut de gamme avec cette marque ! Le prix de ces fauteuils ne descend d’ailleurs pas sous les 350 €.

Maxnomic

Encore une autre marque allemande qui propose des chaises gaming de première qualité. Maxnomic est une marque de NEEDforSEAT, elle propose un large choix de fauteuils pensés aussi bien pour les gamers que pour les employés de bureau ou les particuliers. Bref, pour tous ceux qui sont tout le temps devant leur ordinateur ! La moyenne de prix se situe entre 350 à 600 €.

The G-Lab

Fondée en 2016, cette marque française est spécialisée dans le développement d’équipements gaming dont des fauteuils innovants qui offrent le summum du confort. The G-Lab propose des fauteuils gamer confortables pour une expérience de jeu 100 % immersive, avec une esthétique soignée en bonus. Vous pouvez vous offrir une chaise de la marque pour moins de 200 €.

REKT

Toujours d’origine française, cette marque est dédiée aux accessoires et équipements gaming. REKT vous garantit un large choix de sièges gaming ergonomiques. Peu importe vos besoins, le confort est de mise avec la marque, mais aussi l’élégance. Les fauteuils gaming sont confectionnés dans des matériaux nobles pour une structure solide et durable. Le budget minimal à prévoir est de 300 €.

Secretlab

Une autre marque singapourienne qui propose des fauteuils gamer de qualité ! Secretlab s’est entouré des meilleurs ingénieurs pour imaginer et proposer des idées originales et des chaises gaming premium. Les produits de la marque sont confectionnés avec des matériaux de pointe pour un confort d’utilisation optimal. Prévoyez au moins 400 € pour vous procurer un fauteuil Secretlab.

RESPAWN

On termine avec cette marque américaine qui baigne dans le monde du jeu depuis des décennies. RESPAWN propose des fauteuils gaming spécialement pensés pour les joueurs. Ces derniers sont d’ailleurs invités à donner leurs avis sur un produit ou même à partager leurs besoins, les caractéristiques et fonctionnalités qu’ils aimeraient bien retrouver (ou ne pas retrouver) dans un fauteuil gaming. La marque propose ses modèles à partir de 250 €.

