AutoFull M6 : les précommandes de sa chaise gaming massante, ventilée et chauffante sont lancées

Lorsque j’étais un peu plus jeune et que j’avais aussi un peu moins de travail, j’étais un gamer invétéré ! Et, je dois vous avouer qu’aujourd’hui, quand le temps me le permet, je m’octroie quelques heures devant mon PC ou ma console, pour m’amuser ! En revanche, je ne supporte pas l’idée d’être mal installé sur une chaise qui n’est pas adaptée à mon dos qui fatigue ! Alors, quand AutoFull m’a proposé de vous présenter la chaise M6 Utra, avant même qu’elle soit disponible en France, j’ai sauté sur l’occasion et je ne suis pas loin de replonger dans mes travers de gamer fou. Présentation !

Un design hors du commun

Pour ma part, le « contact visuel » est souvent le déclencheur d’un achat, comme pour vous, je l’imagine. Ainsi, lorsque j’ai découvert la chaise AutoFull M6 Ultra, c’est d’abord son look moderne et ses lignes épurées qui m’ont interpellé. Disponible en blanc ou en noir, elle dénote complétement des chaises gaming habituelles, fréquemment noires et rouges. Je me dis que je pourrais absolument l’installer dans mon salon sans risque de faute de goût ! Le revêtement est en cuir synthétique et il serait, selon le fabricant, très facile à nettoyer. Le constructeur promet également que le matériau est 3 °C plus frais que le cuir. Enfin, AutoFull a été récompensé par le Muse Design Award pour son design ergonomique exceptionnel, un gage de qualité pour ceux qui en doutaient encore.

Le confort et l’ergonomie : deux caractéristiques essentielles

Eh oui, je n’ai plus vingt ans, il m’est aujourd’hui impossible de choisir un produit qui ne soit pas ergonomique et confortable. En termes de confort, la chaise AutoFull M6 Ultra est dotée de coussins en mousse à haute densité pour procurer un soutien ferme dès les premières minutes d’utilisation. La chaise est également équipée d’un dossier qui épouse les formes du dos ainsi que d’un coussin lombaire dynamique, ajustable dans quatre directions (avec un réglage avant-arrière de 100 mm et en hauteur de 50 mm).

AutoFull s’est ‘associé à des experts mondiaux de la médecine de la colonne vertébrale et de la rééducation pour mettre en place le Comité Consultatif Ergonomique AutoFull. « Nous collaborons étroitement avec Dennis Miller, expert de l’Association Internationale de Chiropraxie (ICA), et le Dr Chen Jian de la Société Internationale d’Arthroscopie, de Chirurgie du Genou et de Médecine Sportive Orthopédique (ISAKOS) pour faire évoluer en permanence notre technologie. Les améliorations apportées au produitAutoFull M6 intègrent les connaissances de pointe d’experts internationaux, offrant ainsi des solutions professionnelles, saines et efficaces aux joueurs et aux personnes qui restent assises pendant de longues périodes. ». AutoFull a reçu la certification ergonomique allemande IGR, récompensant l’excellence de sa conception ergonomique, un gage de qualité internationale et de reconnaissance professionnelle.

Une chaise massante ? Le must pour un gamer !

Eh oui, l’AutoFull M6 Ultra, cache, en son sein, un système de massage lombaire intégré ! Concrètement, le support lombaire dynamique est ajustable et suit naturellement les mouvements du dos. De quoi s’offrir ainsi un petit massage haute fréquence en profondeur pour libérer la pression. La chaise arbore par ailleurs un coussin 3D ergonomique qui épouse la courbe du cou et réduit la fatigue cervicale, ce qui est essentiel pour éviter les tensions au niveau du cou. De plus, les accoudoirs 360° sont réglables dans toutes les directions (haut/bas, avant/arrière et rotation), permettant de s’adapter à diverses postures, que ce soit pour taper au clavier, jouer avec une manette ou simplement se détendre. Avec un dossier inclinable à 160°, et un repose-pied rembourré de 435 mm, il est même possible de faire la sieste avec cette chaise !

Une chaise ventilée et chauffante

Annoncée comme une chaise gaming, elle est utilisable au quotidien pour travailler sur un PC. Un petit truc en plus ? La chaise AutoFull M6 Ultra est ventilée, oui, vous avez bien lu. Concrètement, le siège se dote d’une double ventilation avec un débit d’air annoncé de 71,8 cm³/min. Je pense que les sessions estivales seront plus agréables… Quant aux sessions hivernales, je ne peux que souligner la présence d’un coussin chauffant au graphène, qui peut atteindre la température de 50 °C.

Le cadeau parfait pour Noël ?

Comment ne pas vous conseiller cette chaise gaming, cadeau parfait pour Noël, au regard de toutes ses qualités. Vous pensez ce prix élevé, mais je peux vous assurer qu’il reste raisonnable pour une chaise gaming de cette envergure. De plus, elle est construite avec des matériaux de haute qualité comme une base en acier et des roulettes en polyuréthane pour ne laisser aucune trace au sol. Enfin, sachez qu’elle est certifiée TUV, qu’elle dispose d’un vérin pneumatique de classe 4, et peut supporter un poids allant jusqu’à 150 kg. Je vous rappelle que la chaise AutoFull M6 Ultra est proposée en précommande en version noire ou déclinée en blanc sur le site officiel et sur Amazon. Pour ma part, cet investissement en vaut vraiment la peine, tant pour les gamers que pour ceux qui travaillent de longues heures devant un ordinateur.

*Le prix a été relevé le 5 novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.