Chaise gaming : Lamborghini et McDonald’s dévoilent deux fauteuils gamer

La meilleure chaise Gaming ? Lorsque l’on est un gamer invétéré, tous les accessoires ont leur importance. La console de jeu ou l’ordinateur sont évidemment essentiels, mais la chaise sur laquelle les gamers passent des heures est tout aussi importante. La chaise gaming se doit d’être confortable, ergonomique, mais elle peut aussi être chauffante, réaliser un massage des lombaires, s’éclairer, etc. Quand Lamborghini dévoile un fauteuil de gamer qui s’inspire des sièges de ses grosses berlines : cela claque ! Quand McDonald’s créé sa chaise gaming avec repose-frites, ça claque également. Toutefois les deux marques ne jouent pas réellement dans la même cour. Découverte.

La chaise gaming Lamborghini

Tous les amateurs de voitures puissantes rêvent un jour de conduire une Aventador ou une Centenario. La conduire est déjà un rêve, mais la posséder reste inaccessible pour le commun des mortels. Avec la chaise gaming, vous pourrez avoir l’impression de vous installer derrière le volant d’une Lambo, mais en restant dans votre salon, calé devant votre écran, à jouer à Gran Turismo 7 par exemple ! Pour proposer cette chaise gaming, la marque italienne s’est associée à l’entreprise Secretlab, spécialiste de la fabrication de fauteuil gamer haut de gamme. Et avec la chaise gamer Lamborghini, en même temps élégante et ergonomique, les amateurs vont se régaler.

Le fauteuil s’appelle Le Pinnacle et le tissu et les coques qui le forment sont les mêmes que ceux des sièges des voitures de la marque. Sur le dossier, on retrouve de la fibre de carbone noir mat surmonté d’un drapeau. Italien évidemment ! Produit en série limitée, chaque fauteuil est numéroté et fabriqué à la main. Son prix : 1 600 €, un cher fauteuil, mais le luxe n’a pas de prix, non ? Il est disponible sur le site de Secretlab, mais déjà en rupture de stock. Une nouvelle série est prévue en 2023.

Mc Donald’s sort aussi un fauteuil gamer plus insolite

Ce n’est assurément pas tout à fait le même style que le Lamborghini, stylé et racé. Cependant, cela reste un fauteuil gamer qui a une tout autre utilité ! À la fin du mois de novembre, McDonald’s a étrangement annoncé la sortie du McCrispy, un nouveau burger poulet avec la McCrispy Ultimate Gaming Chair : une chaise gaming en cuir noir et jaune qui résiste aux graisses de votre menu.

Et ce n’est pas tout, de petites tablettes s’ouvrent de chaque côté du fauteuil. L’une dispose d’un réceptacle pour les frites avec les compartiments pour les sauces, tandis que la seconde réchauffera votre burger. Rassurez-vous, ils n’arriveront pas dans la chambre de votre ado, ces fauteuils ne sont pas fabriqués en série, ils étaient les lots d’un jeu-concours. Il n’en existe donc que quatre exemplaires dans le monde. Innovante cette chaise, on peut se le demander, mais rigolote, c’est certain.

Le fauteuil de gamer qui vous masse

Pour détendre votre corps crispé par de longues heures de jeu, il existe des chaises gamers qui protègent les dos et qui vous procurent un massage pendant votre partie. C’est le cas du modèle inventé par Soontrans qui se dote d’un oreiller lombaire avec une fonction massage, et plus de 20 000 vibrations par heure. Vous pouvez décider ou non de mettre en fonction l’oreiller lombaire, puisque celui-ci se branche simplement sur câble USB et le déclencher via un simple interrupteur. Bien plus accessible que la Lamborghini, elle séduirait sûrement les plus assidus.