McDonald’s : ce détecteur de fumée “hamburger” déclenche une livraison automatique quand vous brûlez votre repas

Nous avons tous un jour vécu la désagréable expérience d’un plat raté, ou carbonisé qui nous a laissé sans repas… Et la plupart du temps, ce genre de mésaventure se termine dans un fast-food ou en appelant un livreur de pizzas. Si vous êtes plutôt branché fast-food, et plus particulièrement McDonald’s, lors de vos expériences culinaires désastreuses, vous allez pouvoir être livré, sans même avoir à commander ! Comment est-ce possible ? La filière du géant américain située au Pays-Bas propose le McDelivery Detector, un détecteur de fumée qui passe commande dès qu’il « sent » que vos lasagnes ressembleront à du charbon… On vous explique tout !

McDelivery Detector c’est quoi ?

Pour résumer, c’est le nouvel appareil de l’enseigne qui détecte la présence d’aliments brûlés et vous livre un repas avant même que vous ne puissiez évacuer la fumée de votre maison. Le McDelivery Detector a été conçu par l’agence TBWA\NEBOKO pour McDonald’s, mais il n’est pas un détecteur de fumée ordinaire. Par son apparence déjà, puisqu’il ressemble à un Big Mac qui serait collé au plafond… Il est d’ailleurs à installer au-dessus de l’endroit où vous cuisinez pour plus d’efficacité. Mais à l’intérieur du détecteur se cachent en fait quelques technologies avancées qui vont capter la fumée de vos aliments cramés. Avant de l’installer, vous aurez sélectionné votre menu préféré, votre restaurant préféré et probablement un moyen de paiement… Au moindre de signe de carbonisation, il déclenche la commande et vous fait livrer à domicile. S’il se déclenche, vous n’aurez pas de bip strident, mais le slogan I’m Lovin’It qui vous indiquera que la commande est passée…. Et accessoirement que vous avez fait cramer le rosbeef !

Le McDelivery est-il disponible à la vente ?

Sachez dans un premier temps que ce petit gadget n’est disponible qu’aux Pays-Bas, inutile donc de chercher à le commander, il n’est pas commercialisé. Ce détecteur de repas cramés est en fait le lot d’un concours organisé par la filiale néerlandaise de McDonald’s… Du 13 Avril au 2 Mai, les participants doivent envoyés leurs plats les plus cramés ou leurs pires moments culinaires via l’application McDonald’s. Selon le Dutch Nutrition Center, environ 75% des Néerlandais sont victimes d’accidents de cuisine. Ainsi, McDonald’s a jugé bon de donner le détecteur McDelivery aux personnes qui ont clairement besoin de trouver un plan B quand leur repas n’est plus comestible ! Un jury se réunira pour élire les heureux gagnants d’un McDelivery Detector, et d’un détecteur de fumée classique. On se dit que certains vont faire brûler leurs repas d’ici le 2 mai pour pouvoir participer à ce concours non ?

Quelques mises en garde

Attention cependant, il reste un détecteur de fumée; alors, si vous cuisinez des aliments qui dégagent beaucoup de fumée, comme un poulet au four, ou des merguez, vous risquez de déclencher une commande et avoir double repas… McDonalds précise toutefois qu’il ne remplace pas un détecteur de fumée homologué, et que vous devez conserver le vôtre. Pour le côté marketing, l’opération est plutôt une réussite, cet objet deviendra forcément collector pour les heureux gagnants !