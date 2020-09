Code Promo : Uber Eats vous offre 15 euros de réduction pour votre première commande

Après le travail ou les cours, il arrive qu’on n’ait pas envie de cuisiner. Heureusement que les services de livraison à domicile de bons petits plats, comme Uber Eats, existent ! Il suffit juste de télécharger l’appli Uber Eats sur votre Smartphone, disponible sur Android et iOS, puis de commander un repas auprès du restaurant de votre choix…

Un livreur viendra ensuite chez vous dans les plus brefs délais pour vous livrer votre repas. Eh bien justement en ce qui concerne Uber Eats, c’est l’occasion d’en profiter, car vous pouvez actuellement bénéficier d’un bon de réduction grâce à notre code promo « eats-neozone » !

15 euros de réduction sur votre première commande

Ce nouveau code promo Uber Eats vous permettra de profiter de 15 euros de réduction sur votre première commande via le service de livraison de repas. Tout ce qu’il faut c’est que le prix total de votre commande fasse au moins 20 euros (hors frais de livraison, frais de service et frais de petite commande). Après peu importe le restaurant partenaire chez qui vous choisirez de commander, 15 euros seront déduits de votre addition… oui, mais il ne faut surtout pas oublier de passer votre commande via le code promo, sinon, vous ne profiterez pas de la réduction !

Code promo « eats-neozone »

Partagez votre code promo et parrainez vos amis !

Pour encore plus de repas Uber Eats petit prix, le code promo « eats-neozone » vous permet également de parrainer des amis : vous leur envoyez votre code en invitation, et à chaque fois qu’un nouvel utilisateur l’utilise pour s’inscrire sur Uber Eats, il/elle pourra à son tout bénéficier de la fameuse réduction de 15 euros sur sa première commande.

Et de votre côté, à chaque fois qu’un de vos « filleuls » passe sa première commande via le code promo, vous aussi vous bénéficiez d’une nouvelle réduction de 15 euros sur votre prochaine commande via Uber Eats… Alors, elle n’est pas belle la vie ?!

Une bonne affaire pour se régaler à moindres frais…

Les gourmands et gourmandes vont être ravis de cette nouvelle offre bon plan qui leur permettra de déguster leurs plats préférés à petit prix en passant commande sur Uber Eats ! À noter toutefois que ce code promo n’est uniquement valable qu’en France. L’offre n’est également pas cumulable, et ne dure que deux petites semaines, donc c’est maintenant qu’il faut en profiter !

Avant de passer commande, rendez-vous sur le site FR d’Uber Eats pour découvrir les horaires d’ouverture du service ainsi que la couverture géographique de livraison.

Photo de couverture DELBO ANDREA / Shutterstock