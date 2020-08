Nous avons testé le fauteuil Gaming d’IWMH (Intimate WM Heart) à seulement 135€

Nous sommes encore nombreux à pratiquer le télétravail depuis le déconfinement, d’ou la nécessiter de s’équiper correctement à la maison. Le fauteuil de bureau que vous choisirez se doit d’être confortable, mais également abordable. Le but est de gagner de l’argent, pas de dépenser plusieurs centaines d’euros « juste pour travailler »….

Mais si on peut en choisir un au look design et sympa à moins de 150€, nous ont dit pourquoi pas ! Il faut avouer que ces fauteuils à l’apparence de sièges de voitures de sports sont devenus très populaires ces dernières années, et nombreuses sont les marques qui proposent aujourd’hui ce type d’accessoire.

La marque IWMH est l’une d’entre elles. Elle nous a contacté pour tester un de leurs best-seller, le fauteuil gaming (référence :B082VST5FS). Derrière ce nom barbare se cache une chaise ergonomique rembourrée en tissu qui offre une particularité très intéressante… un repose pied pour allonger les jambes. Simple gadget ou fauteuil confortable ? La réponse tout de suite dans notre test complet.

Déballage :

Emballée dans un énorme carton, nous découvrons les pièces à conviction ! Plus sérieusement, plusieurs parties se sont dévoilées à nous ainsi qu’un guide d’assemblage pour nous aider à monter l’ensemble, le tout parfaitement protégé par des cales en mousse. La première impression est plutôt bonne et le produit ne présente aucun défaut de conception. J’oubliais, celui -ci est livré avec tous les outils nécessaires à son assemblage, vous pouvez donc ranger la caisse à outils.

Montage :

Notre crainte était que le montage nous prenne un temps infini, surtout avec cette chaleur étouffante…. Mais à notre grande surprise, cela fût très rapide (nous avons fait un time-lapse du montage en vidéo en fin d’article). Le montage des pièces est intuitif et tout le matériel est parfaitement identifiable, grâce à la notice (en fr). Les pièces s’emboîtent parfaitement, comptez 20 à 30 minutes pour finaliser l’assemblage. Tout semble parfait jusqu’ici jusqu’aux finitions, en effet, les vis d’assemblage sont camouflées par des petits caches de plastiques qu’suffit de clipser….

Une fois montée, le siège fait dans 124 cm pour une vingtaine de kilos. Il est fabriqué avec des matériaux doux au touché et est fourni avec deux petits coussins pour le dos et la tête.

Ergonomie :

Au niveau de l’ergonomie, IWMH fait un sans-faute. La chaise dispose d’accoudoirs pour reposer vos bras mais également un repose pied amovible pour allonger les jambes. Assez simple à enclencher, il suffit simplement de tirer sur « tiroir » pour le faire coulisser, et ensuite retourner le repose pied caché sous l’assise ! Le dossier est inclinable selon vos envies…

Les accoudoirs sont également réglables en hauteur. Le siège permet se tenir bien droit et bien calé grâce aux coussins qui reposent au creux de votre tête et de votre dos. Ce dernier peut également être réglé en hauteur, ou simplement retirés afin d’adapter la chaise à votre morphologie… L’ensemble est extrêmement confortable, peut-être un peu trop pour travailler….

Le prix :

La chaise gaming d’IWMH est proposée au prix de 135.95€, frais de port compris sur le site officiel, ce qui est très raisonnable. Il est également disponible sur Amazon pour une quinzaine d’euros supplémentaires. Code promo : Profitez d’une réduction de 8€ avec le code neozone

Conclusion :

Le fauteuil gaming d’IWMH est un très bon produit, design et très confortable. Le montage est simple comme un jeu d’enfants. Les finitions sont très bonnes et les matériaux de bonne qualité. Nous aimons bien signaler les points faibles des produits quand nous les testons, avec cette chaine, nous n’en avons simplement pas trouvé….

Article rédigé en collaboration avec Sohanne